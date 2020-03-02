هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مارس, 2020 05:56 ص

عناصر من الشرطة مع حارسين أمنيين عند أحد مداخل مركز تجاري في مانيلا أفيد عن عملية احتجاز رهائن جارية داخله في 2 آذار/مارس 2020

انتشر عناصر من الشرطة الفيليبينية مدججون بالسلاح الإثنين في مركز تجاري في مانيلا فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية عن عملية احتجاز رهائن نسبتها إلى موظف غاضب.

وأعلن رئيس بلدية منطقة سان خوان في مانيلا فرانسيس زامورا للصحافة أن حارس أمن يحتجز عددا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وقال زامورا إن "المعلومات الأولية التي وردتنا (...) أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية. هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى".

وكان المركز التجاري يغص بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.

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