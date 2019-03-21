هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 07:52 ص

تييري بوديه زعيم حزب "منتدى من أجل الديموقراطية" الشعبوي يلقي خطابا مساء يوم انتخابات المقاطعات في مدينة زيست في 21 آذار/مارس 2019.

وجّه الشعبويون المناهضون للاتحاد الأوروبي ضربة كبيرة لرئيس الوزراء الهولندي مارك روته بعد أن أصبحوا أكبر حزب في مجلس الشيوخ الخميس اثر انتخابات جرت غداة الهجوم الدموي على ترامواي في أوتريخت.

وحل حزب "منتدى الديموقراطية" الشعبوي بقيادة تييري بوديه المشكك بجدوى الاتحاد الأوروبي أولا في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجري على مستوى المقاطعات بعد فرز أكثر من 98 بالمئة من الأصوات، بحسب التلفزيون الوطني.

ويعتبر الاقتراع مؤشرا على انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في أيار/مايو والتي يتوقع أن تحقق فيها الأحزاب الشعبوية مكاسب كبيرة على مستوى التكتل.

واتهم بوديه البالغ من العمر 36 عاماً، روته بـ"التعالي والغباء" وبتجاهل الناخبين. ويعتبر بوديه نفسه مفكرا ولديه تاريخ من التصريحات المثيرة للجدل بحق النساء والمهاجرين كما يؤيد تعزيز العلاقات مع روسيا.

وقال أمام حشد جاء للاحتفال بالفوز الانتخابي مساء الأربعاء، "نقف هنا فوق ركام ما كان يوما ما أجمل حضارة" في العالم.

- "نصر مهول" -

وذكرت وكالة الأنباء الهولندية أنّ الحزب، الذي تأسس قبل عامين فقط، بات اليوم أكبر حزب في مجلس الشيوخ بعد أن فاز بـ13 مقعداً متقدماً على حزب روته الذي حصل على 12 مقعداً.

وسيتحدد الشكل النهائي لمجلس الشيوخ في ايار/مايو، بعد أن ينتخب المقترعون نحو 570 نائبا في مقاطعات البلاد ال12، وهم من سيقررون في 27 أيار/مايو من سيتم تعيينهم في مجلس الشيوخ المؤلف من 75 عضوا.

وتعقيباً على المفاجأة الانتخابية، كتبت صحيفة الغيمين داغبلاد "بوديه يحقق نصرا مهولا" فيما كتبت التليغراف "انهيار" متحدثة عن هزيمة روته.

يتولى روته السلطة منذ ثماني سنوات، ولعب دوراً رئيسيا في مفاوضات بريكست، وسيتعين عليه الآن أن يعتمد على أحزاب أخرى لتمرير مشاريع القوانين بعد هذه الانتكاسة.

ويرجح أن يتراجع عدد مقاعد ائتلاف روته الذي يقوده حزبه اليميني الوسطي "حزب الشعب من أجل الحرية والديموقراطية، من 38 إلى 31 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وقال روته لأنصاره "سيكون علينا مواصلة العمل. علينا ان نتحدث مع أحزاب أخرى ليكون بوسعنا قيادة هذا البلد على نحو جيد".

- "شرّعت أبواب حدودنا" -

وقال روته إنّ الائتلاف قد يضطر للاعتماد على أحزاب أخرى تساعده في تمرير القوانين ومن بينها حزب غرين لينكس" اليساري المدافع عن البيئة بزعامة جيسي كلافر الذي ضاعف مقاعده من أربعة إلى ثمانية.

ولم يستبعد روته امكانية العمل مع بوديه الذي قال إنه يتطلع للتواصل معه "لمناقشة كيف يمكن التوصل لاغلبية معقولة".

ودعا بوديه في السابق إلى خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكن عاد عن الفكرة وسط تصاعد الفوضى المحيطة ببريكست.

لكنه واصل خطابه المناهض لتعدد الثقافات والمهاجرين، فأشار في خطاباته عشية الانتخابات إلى إطلاق النار في ترامواي في أوتريخت، في اعتداء أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وسبعة جرحى، جروح ثلاثة منهم خطرة.

وأوقفت الشرطة الهولندية التركي الأصل غوكمن تانيش (37 عاما) منفذ الاعتداء وأعلنت النيابة العامة الخميس انها ستوجه إليه تهمة القتل بدافع الارهاب.

وواجه بوديه انتقادات بعد امتناعه عن وقف حملته الانتخابية بعد الاعتداء، لكنه اتهم حكومة روته بتبني سياسات هجرة "ساذجة".

وقال بوديه امام الحشد الذي هتف باسمه الاربعاء "يتم تدميرنا من قبل أشخاص يفترض ان يدافعوا عنا".

وتابع أن "حكومات روته المتعاقبة شرّعت حدودنا وأدخلت مئات آلاف ممن يحملون ثقافات مختلفة تماما عن ثقافتنا".

والأكاديمي السابق ذو الوجه التلفزيوني معروف بتصريحاته المثيرة للجدل مثل قوله إن "النساء بشكل عام لا يبرعن في الوظائف مثل الرجال وليس لديهن الطموح نفسه".

كما دعا إلى إصلاح العلاقات مع روسيا والتي تدهورت إثر إسقاط طائرة متجهة من امستردام إلى ماليزيا فوق اوكرانيا في العام 2014، وكذلك فضيحة تجسس روسي على منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في لاهاي.

ويبدو أنّ حزب بوديه حصل على أصوات من حزب الحرية المعادي للإسلام الذي يقوده غيرت وايلدرز والذي تقلصت مقاعده من تسعة إلى خمسة وسط إشارات إلى أن خطابه الشرس أبعد ناخبين عنه.

ولهولندا تاريخ حافل مع القادة الشعبويين يرجع إلى بيم فورتيون السياسي المثلي المعادي للمهاجرين الذي اغتيل في العام 2002 على يد ناشط يدعو للرأفة بالحيوان.

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