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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 12:41 م 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:41

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد مؤتمرها الصحافي في سالزبورغ في 20 ايلول/سبتمبر.

اعتبرت الصحافة البريطانية الجمعة ان رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعرضت "للاذلال" من قبل القادة الاوروبيين الذين دعوها الى مراجعة خطتها حول بريكست خلال قمة غير رسمية عقدت في سالزبورغ بالنمسا فيما تواجه ضغوطا قبل أيام من مؤتمر حزبها.

وعنونت صحيفتا "الغادريان" و"التايمز"، "إذلال" تيريزا ماي ونشرتا صورا لرئيسة الوزراء تبدو معزولة أمام القادة الاوروبيين الذين رفضوا خطتها.

وعبر توجهها الى القمة غير الرسمية في سالزبورغ لم تكن تيريزا ماي تتوقع بالطبع ترحيبا بخطتها الاقتصادية لكن رد الفعل باغتها فيما كانت تأمل ببادرة تقوي موقفها امام حزبها المنقسم حول بريكست.

وستلقي ماي كلمة حول مفاوضات بريكست من مكتبها بعد ظهر الجمعة كما أعلن ناطق باسمها.

وكتبت صحيفة "التايمز" ان قمة سالزبورغ "أثارت أزمة في الحكومة" مضيفة ان الوزراء قد يرغمون ماي على التخلي عن خطتها التي تطلق عليها اسم "تشيكرز" حول العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين "في خلال أيام".

وتنص الخطة على الإبقاء على علاقة تجارية وثيقة بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المتحدة بعد الانفصال (بريكست) المقرر في 29 آذار/مارس 2019، وخصوصا إقامة منطقة تبادل حر للمنتجات الصناعية والزراعية مع إنهاء حرية تنقل المواطنين الاوروبيين ورقابة محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.

وحذرت صحيفة "الغارديان" ايضا من ان "سلطة ماي كرئيسة للوزراء" أصبحت تحت تهديد خطير أيضا.

من جهتها نشرت صحيفة "ديلي تلغراف" المؤيدة لبريكست صورة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي عرفت عنه على أنه أحد أشد منتقدي ماي على صفحتها الاولى مع تعليق "مفاوضات كارثية تهدد زعامة رئيسة الوزراء قبل مؤتمر المحافظين".

وكتبت ان ماي تواصل ابداء "وجه شجاع" رغم نكستها.

وكتبت صحيفة "ديلي مايل" المؤيدة أيضا لبريكست "ماي الغاضبة: +نحن مستعدون للانسحاب+" على صفحتها الاولى.

وذهبت صحيفة "ذي صن" الشعبية الى حد انتقاد قادة الاتحاد الاوروبي وصورت ماكرون ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك على انهما "رجلا عصابات مستعدان لنصب كمين" لرئيسة الوزراء.

- "وضع صعب"-

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر الخميس في سالزبورغ ان الاقتراحات البريطانية حول بريكست في الشق الاقتصادي "ليست مقبولة بوضعها الحالي" لانها لا تحترم السوق الموحدة.

من جهته قال رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك إن اقتراح رئيسة الوزراء البريطانية حول إطار التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بعد بريكست لن ينجح.

وقال كير ستارمر مسؤول بريكست في حزب العمال، ابرز حزب معارضة في البلاد، ان ماي "اصبحت في وضع صعب، كانت تظن ان اجتماع (سالزبورغ) سيساعدها قبل انعقاد مؤتمر حزبها لكنه بالواقع تسبب لها بضربة تعيق عملها".

وكانت ماي أعلنت الخميس انها ستقدم للاوروبيين اقتراحا جديدا حول الحدود الايرلندية لكن الجدول الزمني يضيق.

نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات هي تفادي قيام "حدود فعلية" بين مقاطعة إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج المملكة المتحدة من السوق المشتركة والاتحاد الجمركي. وهناك مخاوف من أن يؤثر التفتيش على الحدود سلبا على التجارة أو يقوض اتفاق السلام الموقع في 1998.

وتعترض لندن على خطة "شبكة الأمان" (باكستوب) التي يطالب بها التكتل وتقوم على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن الاتحاد الجمركي وفق القواعد الأوروبية طالما المفاوضات مستمرة حول اتفاق تجاري.

وتعتبر الحكومة البريطانية مثل هذا الحل "غير مقبول" لأنه سيؤدي بنظرها الى عودة الحدود بحكم الأمر الواقع بين إيرلندا الشمالية وسائر المملكة المتحدة.

وفي انتظار قمة القادة الاوروبيين في 18 و 19 تشرين الاول/اكتوبر في بروكسل والتي كانت مقررة أساسا لاغلاق مفاوضات بريكست، ينتظر رئيسة الوزراء تحد آخر في نهاية الشهر وهو مؤتمر حزبها المحافظ حيث سيكون عليها مواجهة غضب مؤيدي بريكست في معسكرها والذين اعتبروا منذ البداية أن خطتها حول بريكست متساهلة كثيرا حيال الاتحاد الاوروبي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب