هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2019 07:48 م

غادر صحافي الماني أفرج عنه الجمعة بعدما أمضى اربعة أشهر رهن التوقيف، فنزويلا عائدا الى بلاده، بحسب ما أفادت منظمة "اسباسيو بوبليكو" غير الحكومية الاحد.

وتزايد توقيف الصحافيين في فنزويلا في الأشهر الأخيرة وسط صراع محتدم على السلطة بين الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.

وقال كارلوس كوريا مدير المنظمة إن الصحافي بيلي سيكس (32 عاما) "هو حاليا في الطائرة، لقد غادر كراكاس".

وأضاف أن الصحافي الذي كان اتهم ب "تعريض أماكن حساسة للخطر" من خلال تصويرها، لم يكن ممنوعا من السفر ولذلك "فضل العودة" الى المانيا.

وتابع "تمكنا من التحدث معه... هو بخير ومعنوياته مرتفعة".

ونشرت المنظمة صورة لسيكس وهو في الطائرة يرفع بأصابعه إشارة النصر.

وكان احيل أولا على محكمة عسكرية ثم على محكمة مدنية في كراكاس مكلفة القضايا الارهابية.

وأمرت هذه المحكمة مساء الجمعة بالافراج عنه، بحسب المنظمة، مع ضرورة مثوله كل 15 يوما وحظر اثارة قضيته في وسائل الاعلام.

وتم توقيف بيلي سيكس ي 17 تشرين الثاني/نوفمبر في شبه جزيرة باراغوانا (غرب) بداعي تصوير الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو "من مسافة قريبة جدا"، بحسب المنظمة.

ونشر سيكس لاحقا رسالة قال فيها إنّه محروم من حقه في الدفاع عن نفسه وإنّه لم يتلق نتائج تحاليل طبية أجراها بعد إصابته بحمى الضنك في نهاية تشرين الأول/اكتوبر.

وتتهم منظمة اسباسيو بوبليكو السلطات الفنزويلية ب"عرقلة منهجية" لعمل الصحافيين.

ووثقت المنظمة توقيف حوالي 50 صحافيا في فنزويلا هذا العام.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسة حادة فاقمها إعلان رئيس البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة غوايدو نفسه رئيسا بالوكالة في 23 كانون الثاني/يناير، في خطوة دعمتها 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة وكبرى الدول الاوروبية.

وفي 7 آذار/مارس الفائت، أعلنت حكومة الرئيس مادورو طرد السفير الألماني الذي اتهمه بـ"التدخل" في الشؤون الداخلية للبلد الواقع في اميركا اللاتينية.

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