محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 02:33 م 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:33

صورة للصحافي الروسي اركادي بابتشنكو في كييف في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. (afp_tickers)