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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 03:40 م 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 15:40

رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير يتحدث إلى عمال اغاثة لدى وصوله إلى مدينة دوما في الغوظة الشرقية برفقة قافلة تحمل مساعدات غذائية في 15 آذار/مارس 2018

طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين بالوصول إلى المدنيين في عفرين ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، محذرة من عدم إمكانية الوثوق بعمال الإغاثة الأتراك بعدما سيطرت قوات موالية لأنقرة على المدينة.

ونجحت القوات التي تقودها تركيا في السيطرة على مركز مدينة عفرين الأحد في إطار عملية بدأت منذ نحو شهرين ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير ضرورة مساعدة من تبقى في المدينة محذرا من أن مهمة الوصول إلى عفرين كانت صعبة حتى قبل التطورات الأخيرة.

وقال للصحافيين في جنيف بعد جولة لاسبوعين في الشرق الأوسط شملت سوريا "مع العملية القتالية حاليا، بات لدينا عدد كبير من النازحين".

وأوضح "سيتعين علينا ايجاد أفضل طريقة للوصول إلى هؤلاء السكان خلال الأيام والأسابيع المقبلة" مضيفا "آمل بأن يكون ذلك ممكنا".

وأقر ماورير بأن الهلال الأحمر التركي سيواجه صعوبات في العمل مع المدنيين الأكراد بعد العمليات العسكرية التي قادتها تركيا.

وقال إن "نسبة الثقة بعمل الهلال الأحمر التركي في عفرين مع الشعب الكردي تناهز الصفر"، مؤكدا ضرورة دخول اللجنة الدولية للصليب الأحمر بنفسها إلى المدينة.

واعتبر أن الوضع في المدينة الواقعة في شمال سوريا "متقلب للغاية" مضيفا "لا نعرف من بقي في عفرين".

وقال "سيكون الوضع غاية في التعقيد بالنسبة لمن تبقوا في عفرين وسيكون صعبا على من نزحوا وعلى اولئك الذين لا يزالون في وضع غير مستقر" في ما يتعلق بايصال المساعدات الإنسانية.

وفر نحو 250 ألف مدني من المدينة خلال الأيام الأخيرة مع تقدم القوات الموالية لتركيا.

وتحدث ماورير كذلك عن الوضع في الغوطة الشرقية قرب دمشق مشيرا إلى دور روسيا -- الحليف الأبرز للنظام السوري -- في ضمان إجلاء المدنيين من المنطقة المحاصرة.

وقال "لا شك في أن الروس يلعبون دورا مهما للغاية في الجمع بين الطرفين المتحاربين وايجاد مساحة وبيئة آمنتين لتتم عمليات الاجلاء بشكل آمن"، معربا عن "تقديره" لهذا الدور.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب