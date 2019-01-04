الصومال ترفض عودة موفد الأمم المتحدة المطرود (دبلوماسيون)

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يناير, 2019 06:27 م

الممثل الخاص للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم في وقت كان موفداً إلى أفغانستان في صورة التُقطت في كابول في 14 شباط/فبراير 2016

ابلغ الرئيس الصومالي الجمعة الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لن يعود عن قرار طرد رئيس بعثة الأمم المتحدة بعدما عبر عن قلقه إزاء أعمال العنف في هذا البلد، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وأجرى غوتيريش اتصالا هاتفيا بالرئيس محمد عبد الله محمد هو الثاني خلال ثلاثة أيام من أجل حضه على تغيير رأيه، بحسب المصدر ذاته.

لكن الرئيس الصومالي أصر على ان المبعوث نيكولاس هايسوم هو شخص غير مرغوب فيه.

ودعت المملكة المتحدة مجلس الأمن الى عقد مشاورات مغلقة في وقت لاحق الجمعة حول هذه القضية.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن غوتيريش "يأسف بشدة" للقرار الصومالي، لكنه يعتزم تعيين مبعوث جديد.

وأمرت الحكومة الصومالية موفد الأمم المتحدة نيكولاس هايسوم بمغادرة البلاد لاتهامه بـ"التدخل المتعمد" في الشؤون الداخلية.

وجاء هذا القرار بعد بضعة أيام من إعراب هذا المسؤول عن قلقه إزاء تصرفات الأجهزة الأمنية الصومالية التي تدعمها الأمم المتحدة، خلال أعمال عنف مؤخراً أسفرت عن عدد من القتلى.

وعُيّن نيكولاس هايسوم، وهو محام من جنوب إفريقيا ودبلوماسي محنك، في هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2018. وكان في السابق موفدا إلى السودان وجنوب السودان وأفغانستان.

وتم نشر قوات الأمن الصومالية لوضع حدّ لثلاثة أيام من التظاهرات في مدينة بيداوة (جنوب غرب) من 13 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر، وقُتل خلال هذه الفترة 15 شخصاً وأوقف 300 آخرون، بحسب الأمم المتحدة.

وكان المتظاهرون يحتجون على توقيف قيادي إسلامي سابق يدعى مختار روبو انشق عن حركة الشباب الاسلامية وترشح إلى الانتخابات الاقليمية. وتتهمه الحكومة بـ"تنظيم ميليشيا" في بيداوة والسعي "لتقويض الاستقرار" و"عدم التخلي يوماً عن فكره المتطرف".

وبعثة الأمم المتحدة في الصومال مكلفة دعم جهود السلام وتعزيز الهيئات الحكومية في البلد الذي دمّرته عقود من الحرب الأهلية.

وتساعد الأمم المتحدة قوات الشرطة خصوصاً عبر تمويل إمداداتها وتدريبها أو حتى المساعدة في تأمين أجورها. وتعرضت هذه البعثة لهجمات متكررة.

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