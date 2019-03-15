هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2019 03:57 م

رفضت الصين الجمعة بشكل قاطع الانتقادات التي وجهت اليها بشأن قيامها باحتجاز جماعي للأقلية المسلمة في منطقة شينجيانغ المضطربة، مشددة انها أنشأت "مراكز تدريب مهني" وليس معسكرات في محاولة منها لمكافحة الارهاب.

وانتقد نائب وزير الخارجية الصيني لي يوتشينغ الذي ترأس وفد بلاده الى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "الاتهامات سيئة النية ضد مراكز التدريب المهني في شينجيانغ".

وجاء كلام لي في معرض رده على سلسلة من التعليقات والتوصيات المتعلقة بالوضع في شينجيانغ التي وردت في ما يسمى بالاستعراض الدوري الشامل لسجل حقوق الانسان في الصين أمام المجلس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأشارت عدة دول في ذلك الوقت الى تقديرات بأن نحو مليون شخص من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى تركستانية محتجزون في مراكز اعتقال في شينجيانغ، وطلبت من الصين وقف هذه الممارسات.

لكن لي شدد الجمعة بأن ادعاءات كهذه أظهرت "تجاهلا كاملا للوقائع" بهدف "التدخل تحت ستار حقوق الانسان".

وقال "مراكز التدريب (...) هي في الحقيقة مدارس داخلية أو حرم كليات وليس معسكرات كما زعمت أقلية من أصحاب النوايا السيئة"، معيدا التأكيد على الرواية الرسمية بأن الهدف منها مساعدة الاشخاص الذين هم عرضة للوقوع "طريدة للتطرف الارهابي" وتأهيلهم.

ولفت الى أن "المتدربين" في المراكز يملكون حرية الذهاب الى منازلهم بانتظام والاتصال بعائلاتهم، والخريجون يجدون وظائف تسمح لهم بالتخلص من "التطرف والفقر".

وقال "نحن مسرورون برؤية ابتسامات الرضا والتقدير للحكومة على وجوه المتدربين".

وأشار لي الى وقوع "الآلاف" من الهجمات الارهابية في شينجيانغ منذ التسعينات، لكن بفضل "مراكز التدريب المهني" لم يحدث أي هجوم في ال27 شهرا الماضية.

واضاف "مع تحسن الوضع في مكافحة الارهاب سوف يتم تقليص برامج التدريب بشكل تدريجي حتى الانتهاء منها".

وطلبت مئة دولة تقريبا حق الرد على تعليقات الصين، لكن بسبب ضيق الوقت تم السماح فقط لأكثر من عشرة فقط باعتلاء المنصة ليس بينها الأصوات المنتقدة بشدة لسياسات الصين من أوروبا وأميركا الشمالية.

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