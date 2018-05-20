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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 08:23 ص 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:23

وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين (وسط) ووزير الاقتصاد الاميركي ويلبور روس (الثاني من اليمين) خلال توجههما للمشاركة في اليوم الثاني من المحادثات التجارية في بكين في 4 ايار/مايو 2018

اعلنت وسائل الاعلام الصينية الاحد ان الصين والولايات المتحدة قررتا التخلي عن كل حرب تجارية وعن فرض اي زيادة في الرسوم الجمركية من قبلهما.

ويأتي هذا الاعلان بعد مفاوضات على مستوى عال جرت في واشنطن، بعد اشهر من التوتر بين القوتين العظميين على اثر ادانة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للخلل في ميزان العلاقة التجارية بين البلدين الذي يشكل خطرا على الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) عن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده ان "الطرفين توصلا الى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما".

واوضح نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قاد هذا الاسبوع في واشنطن الوفد المكلف المفاوضات مع وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين، ان الاتفاق كان "ضرورة".

الا انه اضاف "يجب ان يؤخذ في الاعتبار في الوقت نفسه انه لا يمكن كسر الجليد في يوم واحد وان تسوية المشاكل البنيوية بشأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين سيستغرق بعض الوقت".

وقبيل ذلك، اعلن البلدان في بيان مشترك توصلها الى "تفاهم" على اتخاذ اجراءات من اجل خفض مهم في عجز الولايات المتحدة في مبادلاتها التجارية مع الصين.

الا ان النص لم يوضح ما اذا كان موعد دخول الاجراءات الاميركية الجديدة التي تطال سلعا صينية بقيمة خمسين مليار دولار الثلاثاء، ما زال قائما.

ولم يذكر الطرفان ارقاما بينما يطالب البيت الابيض بخفض قدره 200 مليار دولار لعجز الولايات المتحدة مع الصين الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.

- توافق -

كانت الولايات المتحدة والصين المترابطتان على الصعيد التجاري والمالي، اجرتا قبل اسابيع محادثات حساسة لمحاولة التوصل الى مخرج بعد اشهر من التوتر والاجراءات والتهديدات الانتقامية التجارية التي صدرت عن كل منهما، مثيرة مخاوف من حرب تجارية يصعب التكهن بعواقبها.

وتوجه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخزانة الاميركي الى بكين قبل اسبوعين، ثم واصل الوفد الصيني برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني المفاوضات في العاصمة الاميركية خلال الاسبوع الجاري.

واعلنت واشنطن وبكين السبت "جرى توافق على اتخاذ اجراءات لخفض عجز الولايات المتحدة في مبادلات البضائع مع الصين بشكل كبير".

ويؤكد البلدان حسب البيان انهما اتفقا على "زيادة كبيرة" في الصادرات الاميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.

وهذا يثير ارتياح الادارة الاميركية الى حد ما بعدما استهدفت الصين في اجراءاتها الانتقامية المنتجات الزراعية بما في الصويا الذي يعتمد الى حد كبير على السوق الصينية بينما تؤيد الولايات المنتجة له الرئيس الجمهوري.

وقال ليو انه اذا واجهت الصين والولايات المتحدة صعوبات جديدة في المستقبل "فعلينا ان ننظر اليها بهدوء وان نبقي على الحوار ومعالجتها بشكل سليم".

واوضح البيان المشترك ان الجانبين اكدا انهما ملتزمان "العمل بفاعلية" لتجاوز خلافاتهما التجارية. واضاف ان "الولايات المتحدة سترسل فريقا الى الصين للعمل على تفاصيل" اتفاق.

والى جانب مواصلة الحوار، سجلت مؤشرات تهدئة اخرى منذ الجمعة بما ان الصين اعلنت وفي مبادرة حسن نية عن رفع اجراء لمكافحة الاغراق اتخذ في نيسان/ابريل ضد صادرات الذرة البيضاء الاميركية.

وجرت هذه المحادثات قبل ايام من انتهاء فترة مشاورات حول عقوبات اميركية جديدة بقيمة خمسين مليار دولار على واردات صينية.

وكان البيت الابيض ذكر في الايام الاخيرة انه اذا لم يتم التوصل الى تسوية حتى ذلك الوقت، فان واشنطن ستنفذ تهديدها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب