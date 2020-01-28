هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 08:14 ص

تعهدت بكين الثلاثاء بمزيد من "الشفافية" حيال "شيطان" فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، في حين تستعد اليابان والولايات المتحدة وأوروبا إلى إجلاء مواطنيها من ووهان بؤرة المرض.

وقال الرئيس الصيني شي جينبينغ "الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ"، في سياق حديثه عن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب حتى الآن 4500 شخص، بينهم نحو 50 شخصاً في 12 دولة خارج الصين.

وظهرت أولى حالات انتقال فيروس كورونا المستجدّ من شخص إلى آخر الثلاثاء خارج الصين، حيث أعلنت اليابان إصابة رجل ستّيني لم يزر الصين يوماً إلا أنه قاد حافلة تقلّ سياحاً من مدينة ووهان.

على خطّ موازٍ، أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة بافاريا الألمانية تأكيد إصابة أول مريض بالفيروس عن طريق العدوى من شخص آخر على الأراضي الألمانية.

في غضون ذلك، تعمل عدة دول على إعادة مواطنيها العالقين في مدينة ووهان في وسط الصين حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر.

وفرضت السلطات على ووهان بالإضافة إلى كل مقاطعة هوباي تقريبا، عزلاً كاملاً عن العالم الخارجي منذ الخميس على أمل منع تفشي الوباء. ويبلغ عدد السكان المعنيين حوالى 56 مليون نسمة، بينهم آلاف الأجانب.

وأعلنت اليابان إرسال أول طائرة ووهان لترحيل 200 مواطن ياباني صباح الأربعاء.

وتستعد الولايات المتحدة كذلك لإجلاء موظفي قنصليتها في المدينة الأربعاء فضلاً عن مواطنين أميركيين آخرين عبر طائرة متوجهة إلى كاليفورنيا.

ودعت واشنطن الثلاثاء الصين إلى مزيد من الشفافية في إدارة هذه الأزمة الصحية. وقال وزير الصحة الأميركي أليكس أزار "نقول للصين إن المزيد من التعاون والشفافية هي الإجراءات الأكثر ضرورة لاستجابة أكثر فاعلية".

وأعلنت المفوضية الأوروبية بدورها أن طائرتين سترسلان لإجلاء 250 فرنسياً و100 مواطن أوروبي آخر.

وستصل الخميس طائرة أرسلتها باريس إلى ووهان لتقلّ فرنسيين وتعود "على الأرجح" الجمعة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين الثلاثاء. وسيخضع الأشخاص الذين ستتم إعادتهم إلى فرنسا، للحجر الصحي لمدة معيّنة.

فيما أعلن عن ارتفاع عدد الإصابات في فرنسا إلى أربع.

- الذروة -

لكن منظمة الصحة العالمية "لا تنصح" بإجراء عمليات الإجلاء، كما أكد الثلاثاء مديرها العام تادروس أدناهوم غيبريوس خلال زيارته بكين، بحسب بيان للخارجية الصينية. وقالت المنظمة لفرانس برس أنها لا تستطيع أن "توضح" تلك التصريحات على الفور.

ويسيطر القلق على عدد كبير من الأجانب غير الواثقين بقدرتهم على المغادرة. ويقول جوزيف بايسي وهو أستاذ بريطاني يبلغ من العمر 31 عاماً "إنه أمر مثير للتوتر. أكثر ما يثير الخوف هو أن يستمر الوضع أشهراً".

وأودى المرض حتى الآن بحياة 106 أشخاص في الصين وأصاب 4500 شخص خصوصاً في ووهان ومحيطها.

وقد يصل انتشار فيروس كورونا المستجد إلى ذروته "خلال أسبوع أو عشرة أيام" قبل أن ينحسر، وفق ما أعلن العالم الصيني جونغ نانشان لوكالة أنباء رسمية.

بموازاة ذلك، يعمل باحثون من معاهد الصحة الوطنية الأميركية على تطوير لقاح ضد الفيروس، لكن العمل عليه قد يحتاج لأشهر، كما أعلن مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية أنطوني فوسي في مؤتمر صحافي الثلاثاء من واشنطن.

وأعلن الرئيس الصيني مع استقباله مدير منظمة الصحة العالمية "منذ البداية، أظهرت الصين انفتاحاً وشفافيةً ومسؤولية"، في حين يتُهم النظام الشيوعي بأنه تكتّم عن ظهور متلازمة السارس التنفسية الحادة في عام 2002 الناتجة عن نوع آخر من فيروس كورونا.

وأوصت بكين، القلقة حيال انتشار الفيروس، "المقيمين" في الصين القارية "إرجاء موعد رحلاتهم التي لا ضرورة لها" بعدما علّقت منذ الاثنين الرحلات المنظمة.

في الخارج، تعزز دول كثيرة الإجراءات الوقائية، فقد أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء أنها خفّضت إلى النصف الرحلات القادمة من الصين القارية وأغلقت ستّ نقاط عبور من أصل 14 على حدودها.

- مدينة ميتة -

في كافة أرجاء الصين، توقف نحو ألفي قطار تصل المحافظات ببعضها عن العمل منذ الجمعة، ويفترض أن تبقى تلك الخطوط معلقة حتى 8 أو 9 شباط/فبراير.

وتزايد الهلع في المدن الصينية الكبرى، حيث يبقى السكان في بيوتهم، ولا يرتادون المراكز التجارية ودور السينما والمطاعم.

وقال ديفيد من وسط شنغهاي والمتحدر من ووهان لفرانس برس "القلق يسيطر على كثيرين. انظروا، لا يوجد الكثير من الناس في الشوارع".

وذكّر خبراء صينيون الثلاثاء أمام صحافيين بأن التعرض لعطسة وسعال شخص مصاب هو "الطريقة الرئيسية لانتقال العدوى".

وقررت السلطات الصينية تمديد عطلة رأس السنة القمرية (وهي أصلاً سبعة أيام) ثلاثة أيام إضافية حتى الثاني من شباط/فبراير، لتأخير عودة مئات الملايين من العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشار المرض، كما أُرجئ موعد بدء الفصل الدراسي الجديد في المدارس والجامعات إلى أجل غير مسمّى.

في ووهان، تسود أجواء من الهدوء التام على المدينة الواقعة على ضفاف نهر يانغتسي، حيث معظم المحال التجارية مغلقة وحركة السير غير الضرورية ممنوعة، وفق ما أفاد فريق وكالة فرانس برس.

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