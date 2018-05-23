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هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2018 10:07 ص 23 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:07

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الخميس الى عدم تسييس قضية اصابة مواطن اميركي بضرر طفيف في الدماغ بسبب "صوت غير عادي"، في حادث يذكر باصابة دبلوماسيين في كوبا بمرض غامض على اثر "هجوم صوتي" تحدثت عنه واشنطن.

وتحقق السلطات الاميركية والصينية في الامر بعدما تبين ان مواطنا اميركيا في مدينة غوانغجو جنوب البلاد اصيب بصدمة طفيفة في الدماغ، بحسب ما ذكرت المتحدثة جيني لي.

وفي تحذير ارسلته الى الرعايا الاميركيين في الصين، قالت السفارة في رسالة الكترونية انها لا تعلم ما الذي تسبب بالاعراض كما لا تعلم بوجود حالات مماثلة في البلاد.

وقال وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحافي مع نظيره الاميركي مايك بومبيو اثناء زيارة الى واشنطن "لا نريد تضخيم هذه الحالة المنفردة وتعقيدها وحتى تسييسها". وأكد أن الصين "تحقق في هذه المسألة بمسؤولية كبيرة".

وأضاف "لم نعثر على أي منظمة او شخص قام بمثل هذا التأثير الصوتي" مقترحا ان تجري الولايات المتحدة تحقيقا "داخلياً" في القضية.

وفي كوبا العام الماضي كشفت الولايات المتحدة ان 24 دبلوماسيا وعائلاتهم تعرضوا لهجوم غامض سبب لهم اصابات تشبه اصابات الدماغ. كما عانى عشرة دبلوماسيين كنديين واقاربهم من مرض غريب.

والاربعاء قال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان اصابة الموظف الاميركي في الصين "شبيهة لدرجة كبيرة" باصابات الدبلوماسيين الاميركيين والكنديين في كوبا.

واضاف ان "المؤشرات الطبية تشبه كثيرا وهي متسقة بشكل تام مع المؤشرات الطبية التي عانى منها اميركيون يعملون في كوبا".

وأكد ان بلاده سترسل فرقا طبية الى المنطقة لمعالجة هذه الحالة، مضيفا "نحن نعمل لمعرفة ما الذي حدث في هافانا والان في الصين".

واشار الى ان الحكومة الصينية ملتزمة بالمساعدة في هذه القضية بموجب مسؤوليتها لحماية الدبلوماسيين الاجانب.

وجاء في تحذير السفارة ان مواطنا اميركيا "تحدث مؤخرا عن شعور خفيف وغامض وغير عادي يشبه الصوت والضغط .. وتأخذ الحكومة الاميركية هذه التقارير على محمل الجد وابلغت موظفيها الرسميين في الصين بهذه الواقعة".

وقالت "عندما تكونون في الصين، اذا احسستم بأي ظاهرة غريبة في السمع او الحواس ترافقها اصوات او ضجيج ثاقب غير عادي، لا تحاولوا العثور على المصدر بل انتقلوا الى مكان ليس فيه ذلك الصوت"، داعية الاشخاص المصابين بأي مشاكل صحية الى استشارة الاطباء.

وقالت المتحدثة ان المواطن شعر ب"العديد من الاعراض الجسدية" بين اواخر 2017 ومطلع 2018. وتم ارساله الى الولايات المتحدة حيث تبين انه اصيب بضرر طفيف في الدماغ في 18 ايار/مايو.

واضافت ان "الحكومة الصينية طمأنتنا الى أنها تحقق في الامر وتتخذ الاجراءات المناسبة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب