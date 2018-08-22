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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 01:11 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:11

قال نادي المراسلين الاجانب في الصين الأربعاء أن وزارة الخارجية الصينية رفضت تجديد تأشيرة رئيسة مكتب بكين لموقع "بازفيد" الإخباري ما يعني أنها أمرت "فعلياً" بطردها من البلاد.

وكتبت ميغها راجاغوبالان، الاميركية المقيمة في الصين منذ ست سنوات، على تويتر أن وزارة الخارجية "رفضت منحي تأشيرة صحافية جديدة" في آذار/مايو.

وأضافت راجاغوبالان التي غادرت الصين في أواخر شباط/فبراير "يقولون إنها خطوة إجرائية، ولا نعرف بعد السبب فيها".

غطت راجاغوبالان بشكل واسع القمع الأمني الذي تشنه الصين في منطقة شينجيانغ الذي تقول جماعات حقوقية أن مئات الالاف من الاويغور المسلمين يحتجزون فيها في مخيمات "لإعادة تثقيفهم".

وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين في بيان أن راجاغوبالان "كانت تعمل وفقاً لأعلى المعايير الصحافية أثناء تواجدها في الصين".

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية "رفضت اعطاء سبب واضح وشفاف لحرمانها من التأشيرة".

وتابع "نجد أنه من المؤسف للغاية وغير المقبول من حكومة تصر على أنها ترحب بالإعلام الأجنبي لتغطية اخبار البلاد".

وقال النادي الذي كانت راجاغوبالان عضوا فيه، أنه يسعى للحصول على توضيح من وزارة الخارجية.

وفي بيان مختصر لوكالة فرانس برس قالت وزارة الخارجية أن "الحكومة الصينية تتعامل مع تأشيرات الصحافيين الأجانب للصين طبقاً للقوانين والقواعد".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب