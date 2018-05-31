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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مايو, 2018 02:07 م 31 مايو 2018 - آخر تحديث - 14:07

رفضت الصين تصريحات للمسؤول العسكري الاميركي هاري هاريس عن سعيها للهيمنة في اسيا

رفضت الصين بشدة الخميس تصريحات مسؤول عسكري اميركي اتهمها بالسعي الى "الهيمنة" في آسيا عبر عسكرة منطقة بحر الصين الجنوبي.

وتؤكد بكين أحقيتها بالسيادة على غالبية الجزر في هذه المنطقة البحرية الواسعة وأقامت منشآت عسكرية في جزر صغيرة تسيطر عليها لتعزيز موقفها.

ولاحتواء مطامع بكين في هذه المنطقة الاستراتيجية التي يعبرها نحو ثلث التجارة العالمية، تنفذ البحرية الاميركية بانتظام عمليات ل"حماية حرية الملاحة" على مسافة غير بعيدة من الجزر التي تسيطر عليها الصين.

والاربعاء، اعلن الادميرال هاري هاريس قائد القيادة الاميركية في المحيط الهادىء ان "حلم (الصين) بالهيمنة" على آسيا يشكل التحدي الاساسي للولايات المتحدة على المدى البعيد.

وردت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الخميس معتبرة ان "اولئك الذين يسعون الى الهيمنة يتصورون دائما ان الآخرين يطمعون بتلك الهيمنة".

واضافت في مؤتمر صحافي دوري "مهما بلغ مستوى تطور الصين، فانها لن تسعى ابدا الى الهيمنة والتوسع".

من جهته، اعلن وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الثلاثاء ان الولايات المتحدة ستواصل رفض مطالب بكين بالاراضي، منددا ب"عسكرة" جزر المنطقة.

وتابعت المتحدثة الصينية انه "في الجانب الاميركي، يبالغ البعض في الحديث عن العسكرة المزعومة في بحر الصين الجنوبي. ان هذا يثير الضحك"، لافتة الى ان "الوجود العسكري الاميركي في المنطقة يتجاوز الى حد بعيد مجموع القوات العسكرية التي تنشرها الصين والدول الاخرى المطلة" على بحر الصين.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رين غوكيانغ الخميس ان حاملة الطائرات الصينية الوحيدة هي حاليا في "المرحلة الاولية" من قدرتها القتالية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب