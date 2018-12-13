الصين تستجوب كندياً ثانياً وأوتاوا تعتبره "مفقوداً"

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 02:53 ص

شخصان يطالبان بالافراج عن المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو في فانكوفر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلنت أوتاوا الأربعاء أنّ بكين استدعت مواطناً كندياً ثانياً مقيماً في الصين للتحقيق معه، مشيرةً إلى أنّ الحكومة الكندية تعتبره الآن "مفقوداً" بعدما فشلت كل محاولاتها للاتّصال به.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية غيّوم بيروب لوكالة فرانس برس انّ المفقود يدعى مايكل سبافور ويقيم في الصين حيث يدير مؤسسة "باكيتو للتبادل الثقافي" التي تعنى بتنظيم رحلات تجارية وسياحية ورياضية إلى كوريا الشمالية والتي ساعدت النجم السابق في كرة السلة الأميركية دنيس رودمان على زيارة البلد المعزول.

وقال "نعلم أنّ مواطناً كندياً هو مايكل سبافور مفقود حالياً في الصين".

وأضاف المتحدّث "لم نتمكّن من الاتصال به منذ أبلغنا بأنه تمّ استجوابه من قبل السلطات الصينية".

وتابع "نحن نعمل بشكل حثيث لنتبيّن مكان وجوده ونستمر في إثارة هذا الأمر مع الحكومة الصينية".

ويأتي إعلان أوتاوا عن فقدان مواطنها في الصين بعد أيام على توقيف السلطات الصينية الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كوفريغ أثناء زيارة إلى بكين.

ويعمل كوفريغ خبيرا لدى مجموعة الأزمات الدولية وكان في الماضي دبلوماسياً معتمداً لدى كل من بكين وهونغ كونغ والأمم المتحدة.

واعتقلت السلطات الصينية كوفريغ بعيد اعتقال السلطات الكندية مينغ وانتشو المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات.

واعتقلت مينغ في الأول من كانون الأول/ديسمبر في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، في خطوة أثارت غضب بكين. والثلاثاء أمر قاض كندي بالإفراج عنها بكفالة.

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