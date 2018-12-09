الصين تستدعي السفير الأميركي على خلفية توقيف مسؤولة هواوي

هذا المحتوى تم نشره يوم 09 ديسمبر, 2018 04:28 م

صورة تظهر صحافيا يقرأ خبرا عن مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي في صحيفة "ذي غلوب آند ميل" في مونتريال بكندا بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2018

استدعت بكين الأحد السفير الأميركي احتجاجا على توقيف المديرة المالية لشركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات في كندا، وطالبت واشنطن بالعدول عن طلب تسليمها إلى الولايات المتحدة.

من جهته، لمح كبير المفاوضين الاميركيين المكلف إجراء مفاوضات مع الصين الى انه لا يعتزم تمديد هدنة التسعين يوما في الحرب التجارية بين البلدين والتي تم التوافق في شأنها الاسبوع الفائت بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال روبرت لايتهايزر ممثل الولايات المتحدة للتجارة عبر شبكة سي بي إس الأحد "في ما يعنيني، هناك مهلة محددة. حين بحثت الامر مع رئيس الولايات المتحدة، لم يتحدث عن تجاوز مهلة آذار/مارس، بل تحدث عن التوصل الى اتفاق خلال تسعين يوما".

واعتبر لايتهايزر ايضا أن توقيف المديرة المالية لهواوي لن يؤثر في شكل كبير على المفاوضات التجارية القائمة رغم احتجاج بكين الشديد ومطالبتها بالافراج عنها.

وقال "من وجهة نظري، لن يكون لذلك تأثير فعلي. إنها قضية جنائية منفصلة تماما عن عملي أو عما يقوم به الاشخاص العاملون على السياسة التجارية".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الصينية في بيان أن "الجانب الصيني يعارض (توقيف المديرة المالية) بشدة ويحض بقوة الولايات المتحدة على منح أهمية كبرى لموقف الصين الرصين والعادل" حيال هذه القضية.

وأثار توقيف مينغ وانتشو التي تواجه اتهامات بالاحتيال في الولايات المتحدة مرتبطة بتعاملات أجرتها مع إيران بما يخرق العقوبات الأميركية عليها، حفيظة بكين، ما يشكل تهديدا للهدنة في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأبرز في العالم.

ولا تزال مينغ، ابنة مؤسّس هواوي رن زتشنغفي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، محتجزة في كندا بانتظار قرار محكمة كندية بشأن الإفراج عنها بكفالة الاثنين.

واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني لي وشينغ السفير الأميركي تيري برانستاد غداة استدعائه سفير كندا جون مكالوم للاحتجاج على توقيف مينغ.

وأفاد بيان الخارجية الصينية أن "لي وشينغ لفت إلى أن الجانب الأميركي انتهك بشكل جدي الحقوق المشروعة ومصالح مواطنين صينيين وأن طبيعة هذا الانتهاك سيئة للغاية".

وحضت الصين الولايات المتحدة على "اتخاذ اجراءات فورية لتصحيح الممارسات الخاطئة وإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق المواطنة الصينية".

وحذر البيان من أن بكين "سترد بشكل إضافي" على إجراءات الولايات المتحدة بدون أن يحدد طبيعة هذا الرد.

- عجز قياسي -

تم توقيف مينغ وانتشو البالغة 46 عاما في مدينة فانكوفر خلال تبديلها لطائرتها في كندا اثناء توجهها في رحلة من هونغ كونغ الى المكسيك، ما أدى الى تجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.

وتبادل البلدان خلال الأشهر الأخيرة فرض رسوم باهظة على سلع تجارية تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار.

وبلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين في تشرين الثاني/نوفمبر معدلا قياسيا بتسجيله 35,6 مليار دولار، على ما أظهرت ارقام رسمية السبت.

ويقول محللون إنّ مينغ ستكون ورقة مساومة في المفاوضات بينهما.

وستبقى مينغ محتجزة حتى الاثنين على الأقل حين تقرّر المحكمة ما إذا كانت ستسمح بالافراج عنها بكفالة.

وطلب محامي الحكومة الكندية جون جيب-كارسلي من المحكمة رفض اطلاق سراحها بكفالة، معتبرا أن مينغ متهمة "بالتآمر للتحايل على مؤسسات مالية"، ومؤكدا أنه في حال ادانتها سيحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاما.

وترتبط كندا مع الولايات المتحدة باتفاق تسليم متهمين منذ سنين، يحتم عليها التعاون مع طلبات وزارة العدل الأميركية لتسليم المشتبه بهم.

- في اليوم نفسه -

إثر عشاء في بوينوس آيرس الاسبوع الفائت على هامش قمة مجموعة العشرين، أعلن الرئيسان الاميركي والصيني توصلهما الى تسوية بعد أشهر من الحرب التجارية التي تمثلت في تبادل فرض رسوم جمركية على مئات مليارات الدولارات من السلع.

وأمهل الاميركيون الصين حتى أول آذار/مارس للتوصل الى نتائج ملموسة. وعلقوا ايضا فرض رسوم بقيمة 25 في المئة على مئتي مليار دولار من السلع الصينية المستوردة.

وتم توقيف مينغ في اليوم الذي عقدت فيه القمة بين ترامب ونظيره الصيني.

ونفى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو الأحد تقارير ذكرت أن ترامب "غضب" لتوقيف مينغ اثناء لقائه شي.

وأكد كادلو لمحطة فوكس نيوز "لم يكن (ترامب) يعرف ... لقد عرف لاحقا".

وتؤكد الصين أنّ مينغ لم ترتكب أي مخالفات لا في كندا ولا في الولايات المتحدة، وتطالب باطلاق سراحها.

ويحظر القانون الفدرالي الأميركي على الحكومة والجيش استخدام أجهزة من صنع هواوي أو شركة "زد تي اي" الصينية.

لكن ذلك لم يمنع النائب الجمهوري ماركو روبيو من إعلان تقديم مشروع قانون لحظر عمل شركات مثل هواوي في الولايات المتحدة بسبب "التهديدات التي تشكلها لأمننا القومي".

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