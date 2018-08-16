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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 02:06 ص 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 02:06

نائب وزير التجارة الصيني وانغ شووين (afp_tickers)