هذا المحتوى تم نشره يوم 03 فبراير, 2020 07:21 ص

صورة التقطت بتاريخ 30 كانون الثاني/يناير 2020 تظهر مسؤولين بملابس واقية أمام رجل مسن سقط أرضًا وتوفي على طريق قرب مستشفى في ووهان

انتقدت الصين الاثنين الولايات المتحدة بشدة لفرضها قيودا على دخول المواطنين الصينيين إلى أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد، واتهمت واشنطن ب"اثارة الذعر ونشره".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيانغ إن الولايات المتحدة "لم تقدم مساعدة مهمة" وكانت "أول من قام بإجلاء طاقم قنصليته في ووهان وتحدث عن سحب جزئي لطاقم سفارته وفرض قيود دخول على المسافرين الصينيين".

وأضافت شونيانغ في حوار مع صحافيين على شبكة "وي شات" الصينية للتواصل الاجتماعي "لم تتوقف عن إثارة ونشر الذعر، ما يمثل نموذجا سيئا جدا".

ومنعت واشنطن غير المقيمين القادمين من الصين من دخول أراضيها، وأوصت مواطنيها بعدم زيارة الصين ومغادرتها في حال كانوا موجودين فيها.

وأزعج هذا الإجراء الكثير من الصينيين والأجانب الذين منعوا من الالتحاق بعملهم وجامعاتهم أو من السياحة في الولايات المتحدة.

وقالت هوا شونيانغ "لم تصلنا حتى الآن أي مساعدات مهمة من الحكومة الأميركية".

وأشارت إلى تلقي الصين معدات طبية من حوالي عشر دول من بينها فرنسا واليابان وتركيا وباكستان وإيران وروسيا والمملكة المتحدة.

وقال المتحدثة إن الصين تحتاج بشكل عاجل إلى مواد مثل أقنعة ونظارات وبدلات الوقاية.

وأصاب وباء الالتهاب الرئوي الحاد أكثر من 17 ألف شخص، تجاوز عدد الوفيات به 360، وفق آخر حصيلة أعلنتها الحكومة الصينية.

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