هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 12:57 ص

اجتماع يضم كبار مسؤولي التجارة الأميركيين (يمين) مع نظرائهم الصينيين في واشنطن في 30 كانون الثاني/يناير 2019

قال كبير المفاوضين الصينيّين ليو هي الجمعة إنّ المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة ستستمرّ في بكين، وذلك عقب يومين من المفاوضات ورفع الرسوم الجمركية الأميركية على واردات صينية.

وأوضح ليو لوسائل إعلام صينية أن "المفاوضات لم تخفق، بل على العكس، هذا مجرد تطور طبيعي في المفاوضات بين البلدين".

وأضاف "لقد اتفق الجانبان على أنهما سيجتمعان مرة أخرى في بكين في المستقبل وعلى مواصلة دفع المفاوضات قدما".

وعلى الرّغم من أنّ ليو اعتبر أنّ المحادثات التي جرت في الولايات المتحدة على مدى يومين كانت "مثمرة"، إلا أنّه قال إنّ الخلافات ما زالت قائمة.

وأوضح "هناك إجماع في كثير من المجالات. ولكن فلنتحدّث بصراحة، هناك مجالات نختلف فيها ونعتقد أنّ هذا يتعلّق بمبادئ كبيرة".

وتابع "كلّ دولة لديها مبادئ مهمّة، ولن نُقدّم تنازلاتٍ في المسائل المرتبطة بالمبادئ".

وتضغط الولايات المتحدة على الصين لكي تُغيّر سياساتها المتعلّقة بحماية الملكيّة الفكريّة ومبالغ الدّعم الهائلة المقدّمة لشركاتٍ مملوكة من الحكومة، وخفض العجز الكبير في الميزان التجاري.

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