هذا المحتوى تم نشره يوم 29 سبتمبر, 2019 07:12 ص

رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان-بيار رافاران إلى جانب الرئيس الصيني شي جينبينغ بعد حصوله على وسام خلال حفل في بكين بتاريخ 29 ايلول/سبتمبر 2019

وزّع الرئيس الصيني شي جينبينغ أوسمة وألقابا فخرية على مجموعة من "الأبطال" المحليين والدوليين الأحد، بينهم رئيس وزراء فرنسي سابق ومعلمة كندية تبلغ من العمر مئة عام.

وأقيم حفل التكريم في إطار احتفالات الصين لإحياء الذكرى السبعين لتأسيس الدولة الشيوعية التي تبدأ الثلاثاء بعرض عسكري ضخم في بكين لاستعراض تحوّل البلاد إلى قوة عظمى على الصعيد الدولي.

وقال شي في خطاب أعقب تقديم الجوائز "جميع الأبطال والشخصيات التي تعد مثلاً أعلى كرّست نفسها لقضية الحزب والشعب (...) تعمل على إسعاد الشعب الصيني".

وكانت المدرّسة والعالمة الكندية في مجال الأنثروبولوجيا إيزابيل كروك المولودة عام 1915 أكبر الشخصيات التي تم تكريمها سنا. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا)أنها تعيش في الصين منذ ما قبل تأسيس الجمهورية الشعبية في 1949.

وأفادت الوكالة الصينية أن المدرّسة المولودة في تشنغدو قامت "بمساهمات مميزة في ما يتعلق بالتعليم في الصين وعمليات التبادل الصديقة مع الدول الأخرى".

وتم كذلك تكريم رئيس الوزراء الفرنسي السابق جان بيار رافاران "الصديق القديم للشعب الصيني (...) لالتزامه التاريخي في دعم الصداقة بين فرنسا والصين"، بحسب "شينخوا".

وبين الشخصيات الأجنبية الأخرى التي تم تكريمها الرئيس الكوبي راوول كاسترو والأميرة التايلاندية ماها شاكري سيريندورن.

ومُنحت الجوائز لـ42 شخصًا لكن لم يحضر الحفل سوى 29 منهم.

وكان تو يويو، أول صيني يحصل على جائزة نوبل للسلام لمساعدته في تركيب دواء للعلاج من الملاريا ضمن الصينيين الذين تم تكريمهم. ومنحت جائزة كذلك إلى عالم الفيزياء الصيني يو مين الذي يلّقب بـ"أبو القنبلة الهيدروجينية الصينية".

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