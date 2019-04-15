هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أبريل, 2019 12:34 م

عمال يفرغون شحنة من على متن طائرة صينية تحمل معدات طبية وأدوية في مطار سيمون بوليفار في شمال فنزويلا بتاريخ 29 آذار/مارس 2019

انتقدت الصين الاثنين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لاتهامه بكين بإطالة أمد الأزمة في فنزويلا، واصفة تصريحاته بـ"الكذب".

وتعد بكين بين أبرز مقرضي فنزويلا وتحافظ على علاقاتها مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، التي تحظى كذلك بدعم روسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن وزير الخارجية الأميركي "أهان بكل استهتار" العلاقات بين الصين ودول أميركا اللاتينية مشيرا إلى أن واشنطن تعتبر أن المنطقة بمثابة "ساحتها الخلفية".

وأضاف "منذ مدة، يكرر الساسة الأميركيون الخطاب ذاته عبر توجيه الإهانات للصين في كل أنحاء العالم والتأجيج وزرع بذور الفتنة في كل مكان".

وأشار إلى أن "كلامهم وأفعالهم خسيسة. والأكاذيب تبقى أكاذيب ولو تم تكرارها ألف مرة. سيد بومبيو، بإمكانك التوقف عن ذلك".

ويأتي التنديد الصيني للرد على خطاب بومبيو في تشيلي الجمعة حيث قال الأخير إن "تمويل" بكين لنظام مادورو "ساهم في تفاقم الأزمة وإطالة أمدها" في فنزويلا.

وختم بومبيو جولته في أميركا الجنوبية التي شملت أربع دول بزيارة أجراها إلى مدينة كوكوتا الكولومبية المحاذية لفنزويلا والتي تعد نقطة عبور بالنسبة لآلاف الفنزويليين الذين فروا من الأزمة في بلدهم.

ودعا خلال الزيارة مادورو لفتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية. كما شدد على دعوات الولايات المتحدة لمادورو بالاستقالة. واعترفت واشنطن وعشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا.

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