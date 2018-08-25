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هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 11:06 ص 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:06

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (يسار) والرئيس الصيني شي جينبينغ يخرجان من اجتماع لرجال أعمال في قصر الشعب في بكين في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

نددت الصين السبت بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير المسؤولة" التي برر فيها إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بومبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونغ يانغ.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ في بيان أن "التصريحات الأميركية مخالفة للواقع وغير مسؤولة. إنها أثارت لدينا قلقا كبيرا ورفعنا احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة".

وأبدى ترامب الجمعة ولأول مرة منذ قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في حزيران/يونيو خيبة أمله لعدم تحقيق تقدم بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي، محملا بكين مسؤولية ذلك مع تصاعد الحرب التجارية بين البلدين.

وكتب ترامب على تويتر "بسبب موقفنا الأكثر تشددا حيال الصين في موضوع التجارة، أعتقد انهم ما عادوا يساعدون كما في السابق في عملية نزع السلاح النووي" بالرغم من العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة.

وطلب الرئيس الأميركي بالتالي من بومبيو "عدم التوجه إلى كوريا الشمالية في هذه المرحلة" بعدما كان وزير الخارجية أعلن عن زيارة رابعة الأسبوع المقبل إلى بيونغ يانغ.

وتابع ترامب أن بومبيو قد يتوجه الى بيونغ يانغ "في مستقبل قريب، على الأرجح ما ان نجد حلا لعلاقاتنا التجارية مع الصين".

وفرضت واشنطن الخميس رسوما جمركية مشددة جديدة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 16 مليار دولار ردت عليها بكين فورا بإجراء مماثل، في وقت يخوض البلدان مفاوضات بهدف وقف الحرب التجارية بينهما.

وقال المتحدث الصيني "على جميع الأطراف المعنية (بملف كوريا الشمالية النووي) أن يسلكوا طريق التسوية السياسية ويجروا اتصالات ناشطة ويتفاوضوا ويأخذوا بالاعتبار المخاوف المشروعة لكل منهم".

وتابع في إشارة إلى الرئيس الأميركي أن على الأطراف "إبداء المزيد من الصدق والمرونة بدل إظهار مزاج متقلب وإلقاء الذنب على عاتق الغير".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب