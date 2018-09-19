الصين تنفي أي تدخل في الانتخابات الأميركية
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ترامب في البيت الابيض(afp_tickers)
نفت الصين الأربعاء أي تدخل في الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة وهو ما اتهمها به دونالد ترامب الثلاثاء بعد فرضها رسوما جمركية على منتجات زراعية للولايات التي تدعم الرئيس الأميركي.
وقال غينغ شوانغ أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الصينية "أي شخص يعلم بالحد الأدنى بالدبلوماسية الصينية، سيعرف أننا لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأي بلد".
واتهم ترامب بكين بالسعي إلى التأثير على الانتخابات الأميركية لمنتصف الولاية، عبر استهداف قاعدته الانتخابية في الحرب التجارية بين البلدين.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية نسبتها عشرة بالمئة على حوالى مئتي مليار دولار من الواردات الصينية السنوية، تضاف إلى سلع بقيمة خمسين مليارا فرضت رسوما عليها من قبل.
وردت الدولة الآسيوية العملاقة بفرض رسوم على ستين مليار دولار من البضائع الأميركية. وقد باتت بذلك تفرض تعرفة على ما قيمته 110 مليارات دولار من المنتجات الأميركية.
واتهم ترامب الذي يخشى هزيمة ساحقة للجمهوريين في الكونغرس في الانتخابات التي ستجري بعد أقل من خمسين يوما، الحكومة الصينية بمحاولة إضعافه سياسيا.
وكتب على تويتر أن "الصين قالت بوضوح أنها تحاول بجد التأثير على انتخاباتنا وتغييرها عبر استهداف مزارعينا ومربي الماشية وعمالنا في الصناعة لأنهم موالون لي".
يل/اا/نور
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب