هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 06:24 م

العلمان الكندي والصيني في بكين في 05 كانون الأول/ديسمبر 2017

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء أن الصين وافقت على استئناف استيراد لحوم البقر والخنازير من كندا، في خطوة تشكل اختراقا وسط التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين.

وجاء في تغريدة أطلقها رئيس الوزراء الكندي "أخبار جيدة للمزارعين الكنديين اليوم: سيستأنف تصدير لحوم البقر والخنازير الكندية إلى الصين".

وشكر ترودو لسفير كندا في الصين دومينيك بارتون ولقطاع اللحوم في كندا الجهود التي بذلت لإعادة فتح "هذه السوق المهمة لمنتجي اللحوم وعائلاتهم".

وكانت الصين قد أوقفت استيراد لحوم البقر والخنازير من كندا في حزيران/يونيو بحجة أنها ملّوثة وأن وثائقها مزورة، وهو ما نفته أوتاوا.

وكانت أوتاوا قد عيّنت بارتون بعد تسعة أشهر تقريباً من إقالة كندا سفيرها في بكين جون ماكالوم بسبب إدلائه بسلسلة تصريحات مثيرة للجدل حول توقيف السلطات الكندية منغ وانتشو المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".

واعتقلت منغ في مطلع كانون الأول/ديسمبر في فانكوفر بناءً على طلب من الولايات المتحدة التي تتّهم هواوي بالتجسّس الصناعي والسعي للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران.

وأثارت تلك القضية أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين أوتاوا وبكين، إذ اعتقلت بكين كلاًّ من الدبلوماسي الكندي السابق مايكل كورفيغ ومواطنه الخبير الاستشاري مايكل سبافور بتهمة التجسّس، وذلك بعيد أيام من توقيف منغ.

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