هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مايو, 2019 05:14 ص

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي (يسار) لدى وصوله مكتب الممثل الأميركي للتجارة في واشنطن الخميس 9 أيار/مايو 2019

أعلنت وزارة التجارة الصينية الجمعة إنها "تأسف بشدة" لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية وتعهدت اتخاذ "التدابير المضادة اللازمة".

ولم يوضح بيان الوزارة التدابير التي ستتخذها بكين. وقال البيان إن "الجولة الحادية عشرة للمشاورات الأميركية الصينية الاقتصادية والتجارية العالية المستوى جارية ونأمل أن يتمكن الجانبان الأميركي والصيني من الالتقاء في منتصف الطريق".

وجاء بيان وزارة التجارة الصينية بعد وقت قصير على دخول زيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على سلع صينيّة مستوردة بقيمة مئتي مليار دولار حيّز التنفيذ.

وأعلن البيت الأبيض في وقت متأخر الخميس أنّ المفاوضات التجاريّة الحاسمة مع الصين ستتواصل الجمعة.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أنّ الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع الممثّل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين في أعقاب الاجتماع الأوّل مع الوفد الصيني، لافتاً إلى أنّ الجانبين "اتّفقا على مواصلة المناقشات صباح الجمعة".

وكانت المفاوضات بين الطرفين استؤنفت الخميس في واشنطن في اجواء أقل تشنجا حيث اعتبر الرئيس ترامب انه لا يزال من "الممكن" التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع.

وكشف أيضا انه تسلم رسالة من نظيره الصيني والذي سيتحدث معه هاتفيا في موعد لم يحدد بعد.

ويحذر الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم والمؤسسات المتعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي منذ أشهر من أن حربا تجارية طويلة الأمد بين الصين والولايات المتحدة تهدد النمو العالمي.

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