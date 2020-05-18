هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2020 02:23 م

عناصر من الشرطة الإسرائيلية وخبراء الطب الشرعي يقفون أمام مقر إقامة السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي الذي عثر عليه ميتا في 17 أيار/مايو 2020

أعلن مصدر دبلوماسي إسرائيلي الإثنين أن الصين ستوفد فريقا إلى إسرائيل لإعادة جثمان سفيرها الذي عثر عليه متوفيا في شقته في تل أبيب الأحد.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الوفد الصيني سيصل إلى إسرائيل "في الأيام المقبلة".

ومن غير الواضح ما إذا كان سيتعين على الفريق الصيني قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل السماح لأفراده بالتنقل داخل إسرائيل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعثر صباح الأحد على السفير الصيني دوي وي (57 عاما) متوفيا في شقته، في حادثة تبدو طبيعية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية الأحد إن الوفاة ناجمة عن "أسباب صحية" بينما لم يصدر تقرير نهائي بعد.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها أرسلت خبراء الطب الشرعي وعناصر شرطية إلى مكان الحادثة كإجراء دبلوماسي اعتيادي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين الإثنين أن بكين "تبذل قصارى جهدها في ما يتعلق بترتيبات الجنازة".

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