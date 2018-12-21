الطائرة التي تقل جثماني الاسكندينافيتين اللتين قتلتا في المغرب تغادر الى كوبنهاغن (مصدر في الشرطة)

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 11:48 ص

نقل جثماني السائحتين الاسكندينافيتين في سيارة للشرطة المغربية من مشرحة في مراكش الى المطار في 20 كانون الاول/ديسمبر.

انطلقت الطائرة التي تحمل على متنها جثماني الشابتين الاسكندينافيتين اللتين قتلتا في جنوب المغرب، الجمعة من مطار الدار البيضاء باتجاه كوبنهاغن، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس.

وأقلعت الطائرة التي تنقل جثتي الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن والنروجية مارين أولاند، من مطار الدار البيضاء عند الساعة 12,15 (11,15 ت غ )، وفق ما قال ناطق باسم المديرية العامة للأمن العام لوكالة فرانس برس.

وقد عُثر على الجثتين الاثنين في منطقة نائية من الأطلس الكبير وإحداهما مقطوعة الرأس، بحسب ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق.

وأوقف مشتبه به أول ينتمي إلى "مجموعة متشدّدة" الاثنين قبل توقيف ثلاثة آخرين الخميس إثر تعميم مذكّرة بحث.

ويعكف المحققون في المغرب على تحليل "تسجيل مصوّر عن جريمة قتل احدى السائحتين جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي"، بحسب المدعي العام في الرباط.

وأكّد المدعي العام الخميس صحّة تسجيل مصوّر آخر يظهر أربعة رجال، هم المشتبه بهم في جريمة القتل هذه، يبايعون تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال لقاء إعلامي سريع الخميس، شجب المتحدث باسم الحكومة مصطفى خلفي هذا العمل "الإرهابي".

ومنذ الاعتداء الانتحاري في الدار البيضاء (33 قتيلا) في 2003 وفي مراكش (17 قتيلا) في 2011، شدّد المغرب إجراءاته الأمنية وترسانته التشريعية، معززا تعاونه الدولي في مجال مكافحة الارهاب، فبقيت المملكة بمنأى عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية.

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