هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 11:14 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:14

أعلنت شركة "غلوبل" للطيران المكسيكية ان طائرتها المنكوبة التي كانت تستأجرها شركة الطيران الكوبية الحكومية "كوبانا دي افياثيون" وتحطمت الجمعة بعيد اقلاعها من مطار هافانا في رحلة داخلية كانت تقل 110 اشخاص هم 104 ركاب وطاقم من ستة أفراد مكسيكيين.

وقالت شركة "غلوبل" المعروفة ايضا باسم "ايرولينياس داموخ"، في بيان ان الطائرة وهي من طراز بوينغ 737-201 كانت تستأجرها الشركة الكوبية حين اقلعت في رحلة من هافانا الى هولغوين (670 كلم شرق العاصمة) وعلى متنها 104 ركاب بالاضافة الى طاقم من ستة افراد مكسيكيين هم الطيار ومساعده وفني وثلاث مضيفات.

ولم يعرف في الحال عدد ضحايا هذه الكارثة، لكن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي سارع الى معاينة حطام الطائرة حذر من ان الحصيلة ستكون مرتفعة.

وقال الرئيس الكوبي لوكالة فرانس برس "وقع حادث جوي مؤسف، والاخبار غير مشجعة ويبدو ان هناك عددا كبيرا من الضحايا".

وبعيد اقلاعها من المطار سقطت الطائرة في حقل للبطاطا قريب من المدرج وقد ادى سقوطها الى تحطمها واشتعال النيران فيها.

وبحسب الاعلام الرسمي فإن عدد الناجين من الكارثة قد لا يتعدى اصابع اليد الواحدة.

ووقع آخر حادث تحطم في كوبا في نيسان/أبريل 2017 عندما تحطمت طائرة نقل تابعة للقوات المسلحة مع ثمانية رجال كانوا على متنها في منطقة جبلية في غرب البلاد.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب