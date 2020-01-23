هذا المحتوى تم نشره يوم 23 يناير, 2020 02:45 ص

أعلنت مجموعة "بوينغ" الأربعاء أنّ الرحلة الأولى لطائرة المسافات الطويلة "777 إكس" والتي كان مقرراً أن تنطلق من ضواحي سياتل في شمال غرب الولايات المتّحدة الخميس أرجئت إلى موعد لاحق بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عملاق صناعة الطيران الأميركي في بيان مقتضب "نحن نرجئ موعد الرحلة الأولى للطائرة 777 إكس والتي كانت مقرّرة يوم غد في 23 كانون الثاني/يناير، بسبب الطقس"، مشيراً إلى انّ الفرق المسؤولة عن تنظيم هذه الرحلة المهمّة للغاية في حياة الطائرة يدرسون إمكانية الطيران يوم الجمعة.

وكانت الرحلة الأولى لهذا الطراز الجديد من طائرات المسافات الطويلة مقرّرة أساساً في صيف 2019، لكنّها أرجئت بسبب مشاكل في محرّك "جي إي 9 إكس" الجديد الذي تصنّعه شركة "جنرال إلكتريك" إضافة إلى صعوبات تتعلّق بعمل الأجنحة والبرامج المعلوماتية.

ومن المقرّر أن تنطلق الرحلة من مطار "بوينغ فيلد" الضخم الذي تمتلكه بوينغ قرب سياتل.

وبحسب الأرصاد الجوية فإنّ المنطقة ستشهد الخميس هطول أمطار وهبوب رياح.

وخلال الرحلة التجريبية تخضع الطائرة لسلسلة اختبارات وتجارب أثناء الطيران للتحقق من سلامة عمل كل أجهزتها.

وإذا جرت كل الأمور على ما يرام خلال الرحلة التجريبية تتقدّم عندها بوينغ بطلبات الحصول على التراخيص اللازمة من سلطات الطيران المدني.

وطائرة 777 اكس التي تتراوح سعتها بين 384 و426 راكباً مصممة لمنافسة طائرة إيرباص إيه350 وقد حصلت بوينغ حتى اليوم على طلبات شراء 340 طائرة من هذا الطراز غالبيتها من سبع شركات طيران عالمية ضخمة هي طيران الإمارات ولوفتهانزا وكاثاي باسيفيك والخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية السنغافورية.

وتعتزم بوينغ تسليم أولى الطائرات من هذا الطراز مطلع العام المقبل.

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