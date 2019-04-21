هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2019 12:49 م

كهنة من طائفة اللاتين اثناء قداس الفصح في كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة في 21 نيسان/ابريل 2019

احتفل مئات الحجاج الأحد بعيد الفصح حسب التقويم الغربي في كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة. وتحتفل الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي "الكاثوليك والبروتستانت" بعيد الفصح أو عيد القيامة الأحد، بينما يحتفل المسيحيون الأرثوذكس بالعيد الأحد المقبل الموافق 28 نيسان/أبريل.

ويعتقد المسيحيون أن يسوع المسيح دفن في موقع كنيسة القيامة حاليا بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد أن صلبه الرومان في العام 30 أو 33 ميلادية.

ويحيط ضريح مزخرف تم تجديده مؤخرا بالكهف الذي يعتقد أنه مكان دفن المسيح.

وتدفق المؤمنون من مختلف الطوائف إلى داخل الكنيسة في مشهد مهيب.

وبدا الحاج البولندي ماثيو نوفاك متاثرا بالمشهد، وقال "الأمر مختلف بالفعل، يمكنك أن تشعر بروحانية الدين".

في حين كانت دوناتيلا بوهلر القادمة من سويسرا متذمرة وقالت "حشود كثيرة تجتاح المكان وهذا يقلل من فترة التأمل والروحانيات".

وأقام المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس بيار باتيستا بيتسابالا، قداسا قرب ضريح المسيح، وتحدث في عظة العيد ملمحا إلى الألم والعنف المنتشر في كل مكان، وإلى الأمل الذي يولد من رحم الإيمان.

وقال في العظة "كل واحد منا ذكورا وإناثا يجلب تجربته في عيد الفصح، من الموت والقيامة".

ولم يشر بشكل مباشر إلى الهجمات التي طالت الأحد ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة في سريلانكا وأسفرت عن مقتل أكثر من 207 اشخاص.

ويؤمن المسيحيون بحسب الأناجيل بأن المسيح قام من بين الاموات، وأن نسوة وصلن لدهن جثمانه بالزيت بعد ثلاثة أيام على دفنه وجدن القبر خاليا.

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