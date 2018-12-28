العاصفة "إيبوني" تودي بحياة ثلاثة أشخاص في الولايات المتحدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 05:29 م

صورة جوية تظهر العاصفة "إيبوني" التي تؤثر على مناطق واسعة في الولايات المتحدة

قُتل ثلاثة أشخاص في حوادث تسبّب بها سوء الأحوال الجوّية في الولايات المتّحدة، حيث أدّت ثلوج ورياح عاتية وأمطار غزيرة إلى تعطيل حركة النقل خلال موسم الأعياد.

وأُطلق على العاصفة الثلجيّة التي تؤثّر على مناطق واسعة من البلاد اسم "إيبوني".

وقُتلت امرأة تبلغ 58 عامًا جرّاء سقوط شجرة على مقطورتها ليل الأربعاء في لويزيانا، حسب وسائل إعلام أميركيّة.

وقُتل شخص ثان في حادث على طريق سريع غطّاه الجليد في ولاية كانساس الخميس وفقًا للشرطة، فيما لاقى ثالث حتفه في اصطدام بين كاسحة ثلوج وسيّارة في داكوتا الشماليّة.

وبسبب تساقط الثلوج، أُلغيت أكثر من 500 رحلة جوّية وتأخّرت 5700 رحلة أخرى الجمعة، غداة يوم أوّل من الفوضى في المطارات الأميركية وفق موقع "فلايت اوير" المتخصص في رصد حركة النقل الجوّي.

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