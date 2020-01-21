هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 02:05 م

العاصفة غلوريا في فالنسيا على الساحل الشرقي لاسبانيا في 20 كانون الثاني/يناير 2020

لا تزال العاصفة غلوريا تضرب الثلاثاء إسبانيا حيث أسفرت عن ثلاثة قتلى منذ الأحد وبقيت المدارس مغلقة والطرقات مقطوعة وكذلك الكهرباء، وبلغت حتى جنوب فرنسا.

ووضع شمال شرق إسبانيا في حالة إنذار بسبب العاصفة التي تسببت في تساقط الثلوج وبرياح زادت سرعتها عن 100 كلم في الساعة وبارتفاع أمواج البحر.

وفي جيرونا بكاتالونيا (شمال شرق) حرم 220 ألف منزل من الكهرباء الثلاثاء لساعات بحسب أجهزة الطوارىء قبل إصلاح العطل.

وقطع الطريق السريع بين فرنسا وإسبانيا على جانبي الحدود بسبب تساقط الثلوج بحسب السلطات المحلية.

وفي دائرة جبال البيرينيه الشرقية الفرنسية تساقطت الثلوج على علو 200 متر وحرم ألف منزل من الكهرباء.

كما أرغمت العاصفة السلطات على إقفال مدارس في إسبانيا. وفي منطقتي كاتالونيا وفالنسيا (شرق) لم يذهب 170 ألف تلميذ إلى المدارس الثلاثاء بحسب الحكومتين الإقليميتين. الإثنين لازم 200 ألف تلميذ منازلهم في فالنسيا.

وأسفرت غلوريا عن سقوط ثلاثة قتلى في إسبانيا في اليومين الماضيين، امرأة مشردة ورجل في فالنسيا وآخر في كاتسيي-وليون (وسط).

وذكر مرصد الأحوال الجوية الإسباني أن العاصفة التي تسببت باضطرابات في السكك الحديد، ستستمر حتى الأربعاء.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك