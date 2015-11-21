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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 نوفمبر, 2015 07:09 ص 21 نوفمبر 2015 - آخر تحديث - 07:09

يجري العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني منتصف الاسبوع المقبل مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي حول "الحرب على الارهاب"، حسبما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

وقال البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، ان الملك عبد الله سيعقد مباحثات مع الرئيس الروسي في مدينة سوتشي الروسية منتصف الاسبوع، تتناول "الجهود الدولية في الحرب على الارهاب".

واضاف البيان ان مباحثات الزعيمين ستتطرق كذلك الى "مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا على الساحة السورية".

وصرح العاهل الاردني في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ان روسيا التي تدعم نظام دمشق لاعب "رئيسي" لايجاد حل سياسي في سوريا وان ضلوعها في الازمة قد يمثل "فرصة".

واضاف ان الحرب على جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية هي "حرب شاملة ونوع من حرب عالمية ثالثة. والتحرك معا في سوريا يتيح لنا بناء كتلة لنتمكن من مواجهة ذلك. يجب اذن ان نتجمع وان نساعد بعضنا البعض ويجب ان نعمل بشكل متناغم".

ويشارك الاردن في التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الاسلامية بقيادة الولايات المتحدة في حين تتحرك روسيا التي تشن ضربات في سوريا منذ ايلول/سبتبمر خارج هذا التحالف.

واحدثت عمان وموسكو المفاجأة نهاية تشرين الاول/اكتوبر بالاتفاق على "تنسيق" عمليات عسكرية في سوريا.

واكد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في 24 تشرين الاول/اوكتوبر الماضي ان هدف الاتفاق هو "ضمان أمن حدود" المملكة مع جارتها الشمالية سوريا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب