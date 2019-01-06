العاهل الماليزي يتخلى عن العرش (بيان للقصر الملكي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 يناير, 2019 11:24 ص

العاهل الماليزي سلطان محمد الخامس في صورة من الارشيف التقطت في 17 تموز/يوليو 2018 في كوالالمبور

أعلن بيان صادر عن القصر الملكي الماليزي الأحد أن الملك سلطان محمد الخامس تخلى عن العرش، ما يضع حدا للتكهنات بشأن مستقبله بعدما طلب إجازة وسط شائعات تحدثت عن زواجه بملكة جمال روسيّة سابقة.

وأفاد البيان أن "القصر الوطني يبلغ (الشعب) بأن جلالته استقال من منصبه كالملك الـ15 مع دخول ذلك حيز التنفيذ في 6 كانون الثاني/يناير".

وهذه المرة الأولى التي يتنازل فيها ملك عن العرش في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا في 1957.

ولم يعط القصر الملكي أي أسباب تفسر قرار الملك البالغ من العمر 49 عاما.

لكن سرت تساؤلات بشأن مستقبل الملك الذي تولى العرش في كانون الأول/ديسمبر 2016 منذ طلب إجازة لتلقي العلاج في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكرت تقارير على الانترنت أنه تزوج ملكة جمال موسكو السابقة في روسيا، رغم أن مسؤولين في القصر الملكي في ماليزيا لم يعلقوا بعد على الشائعات.

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