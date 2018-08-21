العاهل المغربي يصدر عفوا عن 11 سجينا من ناشطي "الحراك الشعبي"
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الملك المغربي خلال احتفال رسمي في تطوان(afp_tickers)
أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا عن 11 سجينا من ناشطي "الحراك الشعبي" بمناسبة عيد الأضحى الذي يحتفل به العالم الإسلامي، وفق ما أفاد محامون الثلاثاء.
ووردت أسماء السجناء ال11 ضمن قائمة تضم 889 شخصا شملهم العفو الملكي ونشرتها وزارة العدل الثلاثاء، بحسب ما قال المحامي محمد أغناج لفرانس برس.
وكان الناشطون ال11 يقضون عقوبة السجن لمدد تراوح بين سنتين وثلاث سنوات في مدينة الدار البيضاء لمشاركتهم في احتجاجات "الحراك" في منطقة الريف شمالي البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017، وفق المجلس الوطني لحقوق الانسان.
ولا يعرف عدد الإدانات على خلفية "الحراك"، لكن مجلس حقوق الإنسان يقول إن الاحتجاجات ادت الى أكثر من 400 عملية اعتقال.
ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي زعيم حركة الاحتجاج الذي كان قد حُكم مع ثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما لتهديدهم أمن الدولة، وكذلك اسم الصحافي حميد المهداوي الذي حكم بالسجن ثلاث سنوات لتغطيته الاحتجاجات.
وهزّت احتجاجات ما يعرف بـال"حراك" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017. وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وطالبت بالاصلاحات وتحسين المستوى المعيشي والانماء.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب