هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أغسطس, 2018 01:09 م 12 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:09

أعلن مسؤول حكومي عراقي الأحد ان رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي كان مقررا ان يتوجه الى تركيا وايران الأسبوع الجاري سيقوم بزيارة انقرة فقط دون طهران، بسبب ازدحام جدول اعماله وعدم تكامل الاعداد لذلك.

وقال مسؤول سياسي في وقت سابق السبت، لفرانس برس إن العبادي سيزور الثلاثاء أنقرة والأربعاء طهران، لبحث قضايا إقتصادية مع الحليفين الاقتصاديين اللذين يتعرضان لعقوبات اميركية جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية برهم قاسمي لوكالة ايسنا شبه الرسمية "ليس لدينا أي معلومات عن مثل هذه الزيارة"، كما تحدثت وسائل اعلامية إيرانية عن هذه الزيارة.

بدوره، قال مسؤول عراقي الاحد، أن "السلطات الإيرانية اصرت على قيام العبادي بهذه الزيارة دون تكامل الأعداد المسبق لها".

من جهة اخرى، أكدت مصادر سياسية عراقية مطلعة ان الإيرانيين غير مرتاحين ازاء التصريحات الاخيرة للعبادي حول العقوبات الاميركية على طهران.

وقد أعلن العبادي خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لانها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها" مشيرا الى ان "العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها"مذكرا بان بلاده عانت الحظر الدولي طوال 12 عاما.

لكنه أكد في الوقت نفسه "نحن ملتزمون حماية شعبنا ومصالحه".

وقال مجتبى الحسيني ممثل آية الله علي خامنئي في العراق، في بيان الاحد إن "تصريحات رئيس الوزراء اللامسؤولة (...) لا تنسجم مع الوفاء للمواقف المشرفة للجمهورية الإسلامية ودماء الشهداء التي قدمت للدفاع عن العراق وتطهير أرضه من لوث داعش".

واضاف "نأسف على موقفه هذا (...) انه يعبر عن إنهزامه تجاه اميركا" كما انه "لا يتلاءم مع الروح العراقية التي قدمت بطولات كبيرة في مقارعة داعش المدعوم من قبل أميركا".

وبغداد متحالفة مع واشنطن في الحرب التي أعلنت انها انتهت أواخر عام 2017 ضد الجهاديين، ومع طهران، القوة الإقليمية الحاضرة بقوة في الشؤون السياسية العراقية.

والعراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية بمعزل عن المحروقات وبلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

كما تعتمد المحافظات العراقية المتاخمة لإيران إلى حد كبير على الجمهورية الإسلامية لتزويدها بالكهرباء.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، كان تم رفعها بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب