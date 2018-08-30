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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أغسطس, 2018 11:12 م 30 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 23:12

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بروكسل في 12 تموز/يوليو 2018 (afp_tickers)