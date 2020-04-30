هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أبريل, 2020 05:25 ص

شعار حلف شمال الأطلسي في بروكسل في 13 شباط/فبراير 2020

أعلن مصدر عسكري يوناني الخميس العثور على أجزاء من حطام مروحية كندية كانت تقوم بمهمة مراقبة لحلف شمال الأطلسي وفقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنه "عُثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل إيطاليا" في البحر الإيوني، موضحا أن "اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ".

وأوضح المصدر أن ستة أشخاص كانوا على متن هذه المروحية.

وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني "اي ار تي" أنه "عثر على جثة أيضا" مع أجزاء الحطام في "المياه الدولية قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية".

لكن المصدر العسكري اليوناني لم يؤكد معلومات التلفزيون.

وأعلنت القوات المسلحة الكندية أن المروحية وهي من طراز "سي إتش 148 سايكلون" وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون "فقدت خلال مشاركتها في تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان"، في رسالة نشرتها على تويتر وفيسبوك.

وقالت إنها تواصلت "مع كافة أفراد العائلة المباشرين لمن كانوا على متن" المروحية التي تعرضت "لحادث في المتوسط"، وفق رسالة أخرى نشرتها على تويتر صباح الخميس.

وأوضحت وزارة الدفاع الكندية على موقعها الالكتروني أن المروحية والفرقاطة نشرتا في 20 كانون الثاني/يناير 2020 في إطار عملية "رياشيرنس".

وأكدت القيادة العسكرية للحلف في مونس ببلجيكا مساء الأربعاء "فقدان مروحية"، مشيرة إلى أن "عمليات البحث جارية".

ووفق التلفزيون اليوناني الحكومي، شاركت قطع بحرية إيطالية وأخرى تابعة لحلف الأطلسي الخميس صباحاً في عمليات البحث.

من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي أن فرقاطة تركية تساعد أيضاً في عمليات البحث.

وأعلنت الكولونيل خوانيتا شانغ في بيان لحلف شمال الأطلسي أرسلت نسخة منه لفرانس برس، "أؤكد وقوع حادث لمروحية انطلقت من فرقاطة خاضعة لقيادة حلف شمال الأطلسي".

وذكر مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أنّ الفرقاطة الكندية تعمل في إطار قوة "إس إن إم جي 2" البحرية التابعة للحلف.

وقال المصدر إن المروحية كانت خارج منطقة سيطرة اليونان "على بعد 50 ميلاً بحرياً قبالة سواحل جزيرة كفالونيا في منطقة تغطيها إيطاليا".

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أن عملية المراقبة التي انطلقت الثلاثاء في المياه اليونانية كانت تضم فضلاً عن الفرقاطة الكندية، فرقاطات يونانية وإيطالية وتركية.

وغادرت قوات حلف شمال الأطلسي الأربعاء المياه اليونانية وانسحبت الفرقاطة اليونانية من العملية مع بقائها في المياه الإقليمية اليونانية.

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