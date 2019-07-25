هذا المحتوى تم نشره يوم 25 يوليو, 2019 10:03 ص

عثر على الملياردير الأميركي جيفري إيبستين المتهم بالاعتداء الجنسي على قاصرات مصابا بجروح في سجنه في أعقاب محاولة انتحار مفترضة، بحسب تقارير عدة في وسائل الإعلام.

وعثر على إيبستين شبه فاقد للوعي وكدمات على رقبته، بحسب ما ذكرت مصادر قانونية لم تكشف هويتها، لوسائل إعلام بينها إن.بي.سي نيويورك ونيويورك بوست وتي.إم.زد.

ويعتقد أن جروحه ليست خطيرة ، بحسب ما أضافت المصادر في تقارير نشرت مساء الأربعاء.

ويحقق الحرّاس أيضا في احتمال أن يكون إيبستين تعرض لاعتداء.

ورُفض طلب الملياردير الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي، بعد مثوله أمام محكمة في نيويورك بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرين وتهمة التآمر للقيام بالاتجار الجنسي بقاصرين.

ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 45 سنة في حال الإدانة.

وفي قراره ذكر القاضي ريتشارد بيرمان أن إيبستين يملك طائرة خاصة وجواز سفر استراليا مزورا و70 ألف دولار نقدا عثر عليها في منزله، كأدلة على احتمال أن ينتهك رجل الأعمال شروط الكفالة.

وطالب محامو إيبستين أن يتم السماح له بالبقاء في منزله مع وضع سوار الكتروني في ساقه ومراقبة منزله من جانب الشرطة.

ويقول المدعون إن إيبستين استغل جنسيا عشرات القاصرات في منازله في مانهاتن ونيويورك وبالم بيتش وفلوريدا بين الاعوام 2002 و2005.

وحدد موعد جلسة المحكمة المقبلة في 31 تموز/يوليو.

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