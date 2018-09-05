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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 06:53 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:53

تم العثور على مستويات عالية من بكتيريا "اي كولاي" خلال فحوصات شملت الفندق الذي توفي فيه زوجان بريطانيان في الغردقة في مصر الشهر الماضي، إلا أن سبب وفاتهما لا يزال غامضا، بحسب ما أفادت شركة "توماس كوك" للسفر الأربعاء.

وتوفي جون وسوزان كوبر الاسبوع الماضي بعد أن مرضا بشكل مفاجئ خلال رحلة تتضمن اقامة شاملة في أحد فنادق الغردقة على البحر الأحمر.

وأجرى خبراء مستقلون مجموعة من الفحوص بما فيها على الطعام ومعايير النظافة، ورصدوا "مستوى مرتفعا من بكتيريا +اي كولاي+ والبكتيريا العنقودية".

وأضافت الشركة "رغم ذلك فإن الخبراء المستقلين أو الطبيب فانيا غانت لا يعتقدون أن هذه النتائج تقدم أي تفسير لسبب الوفاة الغامضة للسيد والسيدة كوبر".

وتابعت "نحن بانتظار نتيجة تشريح جثتيهما التي تجريها السلطات المصرية".

كما أن فحص الهواء وجودة الماء كان سليما ولم يقدم دليلا على وجود احادي اكسيد الكربون.

وقالت الشركة "من الواضح من هذه النتائج أن شيئا ما لم يسر على ما يرام .. وأن المعايير كانت أقل من المتوقع من الفندق الشريك".

وألقت الشركة باللوم على المستويات المرتفعة لبكتيريا "أي كولاي" والبكتيريا العنقودية في ارتفاع نسبة المرض بين نزلاء الفندق مؤخرا.

وصرح بيتر فانكهوسر الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك أنه "رغم أن هذه النتائج لا تحدد سبب الوفاة المأسوية لجون وسوزان كوبر، إلا أنها دفعتنا إلى الالتزام بتخصيص موارد إضافية لمعالجة معايير النظافة في هذه الفنادق حيث عثرنا على مستوى أعلى من المتوسط من المرض".

وبدأ قطاع السياحة المصري، الذي يعد مصدرا رئيسيا للعملة الاجنبية، يتعافي بعد ضربة تلقاها في نهاية 2015 عندما فجر جهاديون طائرة كانت تقل سياحا روسا عائدين من منتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر ما أدى الى مقتل 224 شخصا كانوا فيها.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب