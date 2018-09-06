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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 08:25 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:25

تمّ العثور على 166 جثة على الأقل في مقبرة جماعية في ولاية فيراكروز المكسيكية (شرق) التي تسودها الجريمة المنظمة وحيث كان قد تم الإبلاغ عن العديد من الاكتشافات المماثلة، بحسب ما ذكر المدعي المحلّي الخميس.

وقال خورخي وينكلر في بيان "عثر على رفات 166 شخصًا على الأقل" في مقبرة سرّية، غير أنه لم يشأ إعطاء مزيد من التفاصيل المتعلقة بالمقبرة لأسباب أمنية.

وبحسب المدّعي، تم العثور على المقبرة في وسط ولاية فيراكروز الواقعة على طول خليج المكسيك. وكانت عمليات البحث مستمرة في المكان.

وعُثر على أكثر من 200 قطعة من الملابس فضلاً عن 114 غرَضًا شخصيًا وأشياء مختلفة في المكان.

وتم تحديد موقع المقبرة في أوائل آب/أغسطس بعد إجراء تحقيقات وتقديم شكاوى إلى مكتب المدعي العام المتخصص في قضايا الاختفاء، وفق ما جاء في بيان المدّعي.

ونقل المدّعي عن أحد الشهود قوله إنّ "مئات الأشخاص دُفنوا سرّاً" في هذا الموقع.

واستُخدمت "طائرات بلا طيّار ورادارات لتحديد المواقع الجغرافية" في عمليات البحث.

في العام 2016، تم العثور في ضواحي ميناء فيراكروز الذي يُعتبر أحد أهم الموانئ التجارية في المكسيك، على مقبرة جماعية تضم 295 جثة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب