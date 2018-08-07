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هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أغسطس, 2018 05:51 م 07 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:51

ايرانية في متجر للثياب النسائية في طهران الثلاثاء في 7 آب/اغسطس 2018

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء انه مضطر للالتزام بالعقوبات الأميركية على إيران رغم عدم "تعاطفه" معها، قائلا إن بلاده عانت من 12 عاما من الحظر الدولي.

واضاف في مؤتمره الصحافي الاسبوعي "لا نتعاطف مع العقوبات ولا نتفاعل معها لانها خطأ استراتيجي لكننا نلتزم بها" مشيرا الى ان "العقوبات ظالمة بشكل عام وقد أعلنت موقفي منها".

لكنه أكد في الوقت ذاته "نحن ملتزمون بحماية شعبنا ومصالحه".

وبغداد متحالفة مع واشنطن، في الحرب التي أعلنت انها "انتهت" أواخر عام 2017 ضد الجهاديين، ومع طهران القوة الإقليمية الحاضرة بقوة في الشؤون السياسية العراقية.

والعراق هو ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية من غير المحروقات بحيث بلغ مجموع ما استورده العام الماضي نحو 6 مليارات دولار.

كما تعتمد المحافظات العراقية المتاخمة لإيران إلى حد كبير على الجمهورية الإسلامية لتزويدها بالكهرباء.

لكن الشركات الخاصة الإيرانية قطعت مؤخراً إمدادات الطاقة عن محافظة البصرة الساحلية بسبب المستحقات الكبيرة غير المدفوعة.

وقد أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد إيران، كان تم رفعها بعد الاتفاق النووي التاريخي الذي تم التوصل إليه عام 2015 مع القوى الكبرى.

وتستهدف الدفعة الأولى من العقوبات الأميركية التي بدأ سريانها الثلاثاء، المعاملات المالية والواردات من المواد الخام. وتشمل كذلك تدابير عقابية ضد المشتريات في قطاع السيارات والطيران التجاري.

وسيلي ذلك في 5 تشرين الثاني/نوفمبر سلسلة ثانية من التدابير التي تؤثر على قطاع النفط والغاز، الحيوي بالنسبة لهذا البلد، إضافة إلى البنك المركزي.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات بشدة على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلا من ارتفاع معدلات البطالة ونسبة التضخم. وخسر الريال الايراني قرابة ثلثي قيمته خلال ستة أشهر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب