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هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أكتوبر, 2018 12:31 م 01 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 12:31

موظف في حقل الزبير للنفط والغاز شمال محافظة البصرة العراقية في التاسع من ايار/مايو 2018

سجل العراق في أيلول/سبتمبر الماضي رقما قياسيا جديدا في معدل عائدات النفط الخام مع تحقيق أرباح فاقت 7,9 مليار دولار، نتيجة ارتفاع أسعار الخام، بحسب ما أعلنت وزارة النفط العراقية في بيان الاثنين.

وبحسب الأرقام المشار إليها في البيان، والتي تستند إلى 74,091 دولارا كمعدل لسعر البرميل الواحد، أوضحت الوزارة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي أكثر من 106 مليون و795 ألف برميل، وحققت إيرادات أكثر من سبعة مليارات و912 مليونا و571 ألف دولار".

وهذه العائدات هي الأعلى التي يحققها العراق خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعدما أعلنت السلطات قبل عام تقريبا "النصر" على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر منذ العام 2014 على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وكانت الوزارة أعلنت الشهر الماضي أنها سجلت أعلى معدل صادرات للنفط الخام في آب/أغسطس، وقد بلغت إيراداتها في هذا الشهر سبعة مليارات و729 مليون دولار.

ولكن الارتفاع الآن يأتي في أعقاب ارتفاع سعر البرميل، خصوصا وأن الصادرات انخفضت في أيلول/سبتمبر إلى 106 براميل، مقارنة مع 111 مليون برميل في آب/أغسطس.

وبلغت صادرات تموز/يوليو الماضي 109 ملايين و847 الف برميل ما يوازي إيرادات بلغت سبعة مليارات و597 مليون دولار، بمعدل سعر 69,163 دولارا للبرميل الواحد.

ويمكن القول إن إيرادات النفط تضاعفت تقريبا، مقارنة مع أيلول/سبتمبر من العام الماضي، حين كانت الأرباح 4,9 مليار دولار.

ويدعو العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك بواقع نحو 4,5 ملايين برميل في اليوم، باستمرار إلى رفع أسعار النفط الخام بهدف دعم ميزانيته.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب