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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أغسطس, 2018 04:11 م 16 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:11

صورة نشرها وزارة العدل العراقية في 29 حزيران/يونيو 2018 لجهاديين من تنظيم الدولة معصوبي الاعين ومقيدي الايدي (afp_tickers)