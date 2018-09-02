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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 سبتمبر, 2018 10:34 م 02 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 22:34

توصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، في وقت متأخر الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أوّل جلسة يعقدها البرلمان الذي انتُخب في أيار/مايو.

ويضمّ هذا الائتلاف 177 نائبًا بحسب ما قال مصدر قريب من العبادي لوكالة فرانس برس، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي تمت مقاطعتها بشكل كبير وأعيدت عمليات الفرز فيها بسبب مزاعم بحصول تزوير.

وبالتالي فإنّ رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته والمدعوم من الغرب والذي حلّ ثالثًا في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدًا سيتمكّن من الاحتفاظ بمنصبه.

ويعقد البرلمان العراقي الإثنين جلسته الافتتاحية والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس له (يتعيّن أن يكون سنّيًا بموجب عرف)، بالإضافة إلى انتخاب نائبين اثنين لرئيس المجلس.

وبعد ذلك تكون لدى النواب مهلة من ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثُلثي الأصوات.

وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.

وقد اطّلعت وكالة فرانس برس على نسخة من لائحة الموقعين على اتفاق تشكيل التحالف الحكومي الذي يضم خصوصًا القائمة التي حازت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية وهي قائمة مقتدى الصدر المتحالف مع الشيوعيين (54 مقعداً).

أما القائمة الوطنية بزعامة اياد علاوي (21 مقعدا) التي تضم العديد من الشخصيات السنّية فهي أيضًا من الموقّعين على الاتفاق بالإضافة إلى العديد من القوائم السنّية وقائمة رجل الدين الشيعي عمار الحكيم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب