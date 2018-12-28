العسّاف تعليقاً على قضية خاشقجي: السعودية "لا تمرّ بأزمة بل تشهد تحوّلاً" (حصري لفرانس برس)

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 01:20 م

العساف خلال مقابلة مع فرانس برس في منزله في الرياض الجمعة في 28 كانون الاول/ديسمبر 2018

أعلن وزير الخارجية السعودي الجديد ابراهيم العسّاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس الجمعة أنّ المملكة "لا تمرّ بأزمة" بسبب قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول، وإنما تشهد "تحوّلاً".

وقال العسّاف غداة تعيينه وزيرا للخارجية في إطار تعديل وزاري واسع النطاق أجراه الملك سلمان إنّ "قضية جمال خاشقجي... أحزنتنا حقّاً، جميعاً".

وأضاف في المقابلة التي أجريت معه بالإنكليزية "لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نحن نشهد تحوّلاً" في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها وليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحلّ العسّاف، وزير المالية السابق الذي اعتقل العام الماضي خلال حملة قالت الرياض إنها لمكافحة الفساد، محلّ عادل الجبير وزيراً للخارجية في التعديل الحكومي.

وتم تعيين الجبير الذي حاول الدفاع عن الحكومة على المستوى الدولي بعد قتل خاشقجي وزير دولة للشؤون الخارجية. ويعتبر كثيرون هذا المنصب أقلّ شأناً من مرتبة وزير.

لكنّ العسّاف سارع إلى القول "هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وتابع "لقد مثّل عادل السعودية وسيستمر في تمثيلها (...) حول العالم. نحن نكمّل بعضنا بعضاً".

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