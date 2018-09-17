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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 سبتمبر, 2018 02:54 ص 17 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 02:54

الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يلقي كلمة في هافانا في 17 تموز/يوليو 2018

قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل في مقابلة مع قناة "تيليسور" التلفزيونية الأحد إنّ العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة "في تراجع" منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضاف الزعيم الاشتراكي الذي خلف راوول كاستور في نيسان/أبريل "العلاقات اليوم في تراجع. ما زلنا نحافظ على قنوات حوار، وموقفنا هو ألّا نرفض في أيّ وقت إمكانات الحوار، لكنّ ذلك يجب أن يحصل بشكل نِدّي، لا بد من احترام متبادل وعدم فرض شروط على سيادتنا".

وكانت كوبا والولايات المتحدة استعادتا العلاقات بينهما في تموز/يوليو 2015 بعد قطيعة لأكثر من 50 عاما لكن الكونغرس الاميركي أبقى على الحظر الاقتصادي الساري منذ العام 1962 وذلك خلافا لرغبة الرئيس الاميركي آنذاك باراك أوباما.

وتلا انتخاب دونالد ترامب فتور جديد مع إعادة فرض العقوبات في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 ثم "حوادث صحية" لم تتضح بعد تعرض لها دبلوماسيون أميركيون في كوبا ما أدى الى خفض عديدهم في هافانا.

وشدد دياز كانيل الاحد "لم نهاجم أحدا"، نافيا أي تورط لروسيا كان بعض الصحف أشار إليه قائلا "هذا مستحيل، أخلاقياتنا تحول دون أن نطلب من أحد مهاجمة آخرين".

وندد الرئيس مجددا بالتبعات الكارثية للحظر على بلاده قائلا إن "العائق الاساسي أمام نمو الجزيرة هو الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة. إنها ممارسة وحشية وجريمة ضد الانسانية بحق شعب. إنه شعب محكوم عليه بالموت جوعا".

ومضى يقول "نريد أن نعيش في ظروف طبيعية لبلد لأننا "لا نشكل تهديدا لأحد".

وكانت وزارة الخارجية أعلنت في أواخر آب/أغسطس إن الحظر الساري منذ العام 1962 "أدى بأسعار اليوم الى أضرار تُقدر بأكثر من 134,499 مليار دولار" بالاقتصاد الكوبي.

ماف/نات

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب