هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أكتوبر, 2019 03:19 م

بعد منح جائزة نوبل للسلام لرئيس الوزراء الاثيوبي لتحقيقه تقاربا مع اريتريا وعمله من أجل تعزيز الديموقراطية في بلده، سيكون على أبيي أحمد بذل جهود مضاعفة في الأشهر المقبلة لترجمة الحماسة الى نتائج عملية ودائمة.

وخلال الاعلان الجمعة عن الفائز بالجائزة المرموقة أشادت لجنة نوبل النروجية بجهود آبيي في تحقيق الاستقرار في القرن الإفريقي وإصلاحاته السياسية الداخلية الطموحة لتحويل بلد عانى طويلا من استبداد نظام لا يرحم.

يقول وليام دافيسون، من مجموعة الأزمات الدولية، "لقد أدت القيادة الشجاعة لرئيس الوزراء آبيي إلى تغيير إيجابي في إثيوبيا بالإضافة إلى تقارب مع إريتريا".

ويتدارك "لكن لا يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به للتوصل إلى اتفاق سياسي جديد في إثيوبيا بين الجهات الفاعلة المنقسمة، كما أنه يواجه عقبات كبيرة في دفع اتفاق السلام لعام 2018 مع إريتريا".

ويختم "هذا مؤشر إلى أن التحديات الرئيسية لاحمد لا تزال ماثلة أمامه".

اما الاتفاق مع إريتريا، ويعتبر أفضل إنجاز لابيي، فلم يشهد إحراز تقدم في القضايا الرئيسية مثل ترسيم الحدود.

كما تم إغلاق المعابر الحدودية التي كان أعيد فتحها وسط صخب كبير، بدون أي تفسير من الحكومتين.

وأخيرا، تبقى معرفة ما إذا كانت مبادراته الدبلوماسية في الأزمات في السودان وجنوب السودان ستلقى نجاحا.

من جهته، يقول مايكل ولدمريام، الخبير في شؤون القرن الإفريقي في جامعة بوسطن، إن نجاحات آبيي في المشهد الإقليمي "لا تزال هشة. وفي ما يتعلق بمسألة اريتريا (...) فإن سمعته كصانع سلام ستخضع لاختبار خلال الاشهر المقبلة".

-جرس انذار -

والأمر الأكثر إلحاحا هو تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في ايار/مايو 2020.

يقول عدد من المراقبين ان انتخابات حرة ذات صدقية هي أفضل مؤشر لمعرفة ما اذا كانت إثيوبيا قررت القطيعة مع الماضي الاستبدادي للتحالف الحاكم، الجبهة الديموقراطية الثورية للشعب الإثيوبي.

لكن العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، دقوا ناقوس الخطر في الأشهر الأخيرة منددين بعمليات اعتقال طاولت ناشطين وصحافيين، بعضهم محتجز بموجب قوانين مثيرة للجدل مخصصة لمكافحة الإرهاب.

تضاعفت عمليات الاعتقال بعد اغتيال خمسة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حزيران/يونيو ما يعيد الى الاذهان أن الوضع الأمني لا يزال محفوفا بالمخاطر في إثيوبيا التي تقوضها اعمال العنف بين المجموعات الاتنية.

بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية الجمعة ان عمل آبيي "لم ينته بعد. هذه الجائزة (نوبل) يجب أن تشجعه وتحفزه على مواجهة تحديات حقوق الإنسان التي تهدد بإلغاء التقدم الذي تم احرازه حتى الآن".

"-حديقة الوحدة"-

كما رحبت لجنة نوبل بجهود ابيي لتعزيز حقوق المرأة، لكن هنا ايضا، يعتقد بعض الناشطين أن الإصلاحات ليست بهذا العمق كما تبدو.

فاجأ ابيي الجميع بالإشراف على تعيين حكومة متكافئة وامرأة في منصب الرئيس الفخري إلى حد كبير، لكن الإصلاحات التي تمنع العنف ضد المرأة لا تزال تنتظر، كما قالت بأسف سيهين تيفيرا، رئيسة المجموعة النسائية الإثيوبية "سيتاويت".

ويبدو أن رئيس الوزراء يتجاهل الانتقادات، ووعد بمواجهة التحديات.

وقد نظم الخميس مأدبة ل 500 شخص بمناسبة افتتاح "حديقة الوحدة" في أديس أبابا، قصر الأباطرة الإثيوبيين القدامى، الذي تم تجديده ليصبح متحفا وهو مفتوح الآن امام الجمهور. والهدف من المشروع جمع مختلف المجموعات العرقية في البلاد خلف الرغبة في تحقيق السلام والازدهار.

بعد الاعلان عن فوزه بالجائزة، اعتبر مكتب رئيس الوزراء أن "هذا النصر وهذا الاعتراف هو نصر جماعي لإثيوبيا، ودعوة لتعزيز التزامنا بجعل إثيوبيا (...) أمة مزدهرة للجميع".

كما قال احمد "انني متأكد من أنها ستمنحنا الطاقة اللازمة لتحقيق السلام في منطقتنا".

وقالت المتحدثة باسمه بيليل سيوم إن رئيس الوزراء "ورث الكثير من التحديات" لدى تعيينه في نيسان/أبريل 2018.

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