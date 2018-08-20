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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 10:25 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:25

الصحافية والمترجمة الالمانية ميشالي تولو تتحدث لوسائل الإعلام في 18 كانون الأول/ديسمبر 2017 في اسطنبول

أعلنت صحافية ومترجمة ألمانية تلاحق قضائيا في تركيا بتهمة "الانتماء الى منظمة إرهابية" الإثنين، إن السلطات التركية ألغت منع السفر المفروض عليها.

وكتبت ميشالي تولو على تويتر "المعلومات عن إلغاء منعي من مغادرة الاراضي التركية صحيحة".

وأضافت "أود أن أشكر جميع الذين تعاطفوا معي ووقفوا إلى جانبي للحصول على حريتي".

وكانت محكمة في اسطنبول أمرت في كانون الأول/ديسمبر بالافراج المشروط عن تولو (34 عاما) بعد توقيفها لاكثر من ستة أشهر بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني المحظور في تركيا والمصنف مجموعة إرهابية.

وبموجب قرار الافراج المشروط هذا، كان عليها إثبات حضورها كل أسبوع ولم يسمح لها بمغادرة البلاد، في حين ان القرار الاخير يسمح لها بالسفر خارج البلاد.

غير أن تولو كتبت على تويتر أن جلسة المحاكمة التالية حددت في 16 تشرين الأول/اكتوبر. وفي حالة الإدانة تواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وأعرب وزير خارجية المانيا هايكو ماس عن "ارتياحه للخبر السار" مضيفا "انها خطوة نحو تحسين علاقاتنا مع تركيا".

الا انه قال إن المانيا ستواصل "انتقاداتها للعديد من جوانب دولة القانون في تركيا" مضيفا "الامر ينطبق بشكل خاص على حالات السجن حيث يوجد حاليا سبعة ألمان في السجن لاسباب سياسية نعتبرها غير مفهومة". وهم المان من أصل تركي.

في شباط/فبراير الماضي، أمرت محكمة في اسطنبول بالافراج المشروط عن الصحافي الألماني-التركي دنيز يوجيل بعد ان طالب الادعاء بسجنه 18 سنة.

ويأتي قرار المحكمة الأخير المتعلق بالصحافية تولو وسط تحسن العلاقات التركية-الألمانية بعد أشهر من التوتر الحاد.

وسعت تركيا في الايام القليلة الماضية إلى مد الجسور مع أوروبا وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، العضو في حلف شمال الاطلسي على خلفية توقيف انقرة قساً اميركياً.

وسمحت محكمة في اسطنبول الأربعاء الماضي بالافراج عن مدير فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، بعد أن أمضى أكثر من سنة في السجن بتهم متعلقة بمحاولة الانقلاب الفاشل في 2016.

كما أفرجت تركيا عن جنديين يونانيين اوقفا في آذار/مارس بعد أن عبرا الحدود بشكل غير قانوني، في خطوة رحبت بها اثينا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب