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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 01:59 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:59

طفل يمني يتلقى العلاج بعد اصابته في غارة جوية في صعدة في 8 اب/اغسطس 2018

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس أن الغارة التي استهدفت حافلة تقلّ أطفالا في محافظة صعدة في شمال اليمن أوقعت 29 قتيلا من الأطفال دون سن 15 عاما.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تغريدة على حسابها باللغة العربية "وصل إلى المستشفى المدعومة من فريقنا في اليمن 29 جثة لأطفال تحت الخامسة عشر من العمر و48 جريحا، من بينهم 30 طفلًا".

من جانبه، أكد متحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العاصمة اليمنية صنعاء ان الحصيلة غير نهائية، مشيرا الى انه تم نقل المصابين في الغارة الى مستشفيات عدة.

وأعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية أنه قام ب "عمل عسكري مشروع" في محافظة صعدة استهدف متمردين أطلقوا صاروخاً بالستياً على جنوب المملكة.

ولم يوضح البيان ماهية الهجوم، ولم يقل صراحة إنه استهدف حافلة تقل أطفالاً.

من جهتها، أوردت قناة "المسيرة" المتحدثة باسم المتمردين الحوثيين أن "39 مدنيا قتلوا وأصيب 51 آخرون بجروح غالبيتهم أطفال" في ما وصفته بـ"جريمة جديدة" لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وكانت المملكة اعترضت مساء الأربعاء صاروخاً بالستياً أطلقه المتمرّدون من اليمن وأدّى تناثر شظاياه إلى مقتل شخص وإصابة 11 آخرين، بحسب الرياض.

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وتتّهم السعودية إيران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي ذلك.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الامم المتحدة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب