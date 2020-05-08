هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2020 06:14 ص

يحيي الغرب الذي يواجه انتشار فيروس كورونا المستجد، الجمعة ذكرى مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، في ظل إجراءات عزل غير مسبوقة بدأت ترفع تدريجا بينما ما زال الوباء يحصد أرواحا خصوصا في الولايات المتحدة.

كما أن فيروس كورونا المستجد الذي أدوى بحياة نحو 267 ألف شخص في العالم خلال خمسة أشهر، تسبب بحسب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ب"مشاعر عارمة من الحقد وكراهية الأجانب".

وقال الجمعة في بيان "يتم اختيار كبش محرقة وتأجيج الشعور بالخوف".

وأضاف "بدأت الفكرة القبيحة بأنه يمكن التضحية بالمسنين الذين يعدون الأكثر ضعفا أمام الفيروس، تنتشر".

- "يوم النصر" عن بعد -

وفيات بالآلاف وعزل نصف سكان الأرض واقتصاد عالمي متوقف ومنكوب... لا يزال كوفيد-19 يؤثر على الحياة اليومية للبشر ولم تتم بعد السيطرة عليه كليا.

وخلال الساعات ال24 الأخيرة، سجلت أكثر من 2400 وفاة في الولايات المتحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 75 ألفا و500 شخص. وبعدما بلغت الحصيلة اليومية للوفيات 3100 في منتصف نيسان/إبريل، ثبت الرقم عند حد لم تنجح البلاد بخفضه حتى الآن.

في أوروبا أودى الوباء بأكثر من 150 ألف شخص. وسجلت إيطاليا 29958 وفاة و215858 إصابة، وإسبانيا 26299 وفاة و222857 إصابة، وفرنسا 25987 وفاة و174791 إصابة.

في الوقت نفسه، تحيي دول عدة ذكرى الثامن من أيار/مايو بشكل غير مسبوق منذ استسلام ألمانيا النازية في 1945.

وبسبب كوفيد-19 لا عروض ضخمة ولا احتفالات عامة هذا العام كما هو الحال بالنسبة لجميع الأحداث العالمية منذ شهرين، في شلل غير مسبوق في العالم.

ففي الولايات المتحدة، تنظم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "يوما لانتصار أوروبا" افتراضيا، مع برنامج مباشر يبث على موقعها وشبكات التواصل الاجتماعي.

وستتوجه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مساء الجمعة بخطاب إلى البريطانيين، للمرة الثانية منذ بداية تفشي وباء كوفيد-19، بينما يرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مراسم مختصرة جدا في قصر الاليزيه بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، ومن دون جمهور.

وكان يفترض أن يتوجه ماكرون إلى موسكو.

أما في موسكو فيتجلى بوضوح تأثير الوباء على الاحتفالات. فهذه السنة لن يجرى العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء. ولم تبق السلطات سوى على الشق الجوي من الاحتفالات وسيجرى السبت في "يوم النصر" الذي تحتفل به موسكو في التاسع من أيار/مايو.

- "قنبلة" ميلانو -

وفي ألمانيا، التي لم تكن عادة تحيي ذكرى هزيمتها في الثامن من أيار/مايو 1945، اضطرت السلطات لإلغاء احتفال رسمي كبير كان مقررا هذا العام.

وأكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب الجمعة أن هزيمة النازية قبل 75 عاما، تشكل "يوم امتنان" لألمانيا، داعيا الأسرة الدولية إلى استخلاص العبر والتوجه إلى "مزيد من التعاون" في مواجهة وباء كوفيد-19.

وقال شتاينماير "اليوم نحن الألمان يسمح لنا بالقول: يوم التحرير هو يوم امتنان". وقال "علينا ألا نقبل بأن يتبدد نظام السلم" الذي أقيم منذ 1945 "أمام أعيننا"، مضيفا "نريد تعاونا أكبر وليس أقل (...) في العالم بما في ذلك لمكافحة الوباء".

ويبدو أن عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه ستسجل بداية الرفع الكبير لتدابير العزل في أوروبا: فرنسا وبريطانيا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وتشيكيا واليونان وأوكرانيا، كل بلد على وتيرته.

وتفتح برشلونة الجمعة شواطئها صباحا من أجل ممارسة الرياضة، مع توخي الحذر.

وإيطاليا التي دفعت ثمنا باهظا جراء تفشي الوباء، ترفع التدابير ببطء. وتثير صور سكان ميلانو يتنزهون في الشوارع جدلا في وقت لا تزال عاصمة لومبارديا تعتبر "قنبلة" كما وصفها عالم أوبئة معروف.

في فرنسا سيسمح مجددا بحرية التنقل لكن مع قيود في المناطق "الحمراء" وتشمل باريس التي ينتشر فيها الفيروس بشكل أكبر ويشهد فيها النظام الصحي ضغطا أكبر.

في بريطانيا، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شفي من كوفيد-19، البريطانيين إلى الصبر قبل ثلاثة أيام من خطاب سيلقيه ليعلن فيه تخفيفا "محدودا جدا" لبعض القيود.

وقررت ألمانيا التي سجلت عدد إصابات "مرضيا جدا" رفع كل القيود تقريبا التي فرضت منذ منتصف أيار/مايو. والأمر نفسه ينطبق على النمسا والدول الاسكندينافية والدنمارك التي ستعيد فتح المتاحف والمسارح ودور السينما في 8 حزيران/يونيو.

وبالعكس، تشهد روسيا التي بقيت لفترة طويلة في منأى من انتشار المرض، ارتفاعا في عدد الإصابات. ومددت مدينة موسكو العزل حتى 31 أيار/مايو في حين سجلت الجمعة أكثرمن 10 آلاف حالة جديدة.

- تربية الدواجن هواية جديدة -

خارج أوروبا، ستبدأ كاليفورنيا، أول ولاية أميركية فرضت عزلا لمنع انتشار الفيروس، تخفيف بعض التدابير الجمعة.

وأعلنت الصين الجمعة دعمها إنشاء "بعد احتواء الوباء" لجنة برعاية منظمة الصحة العالمية لتقييم "الرد العالمي" على كوفيد-19.

وهذا التقييم الذي سيشمل كل بلدان العالم يجب أن يتم "بانفتاح وشفافية وتعاون" و"في الوقت المناسب" بحسب بكين التي تعرضت لانتقادات واتهامات خصوصا من واشنطن لقلة شفافيتها في إدارة تفشي الفيروس الذي ظهر على أراضيها نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وفي آسيا يبدو ان الوضع عاد إلى طبيعته. وينطلق الموسم الجديد لبطولة كوريا الجنوبية لكرة القدم، وأعادت الحانات ودور السينما والنوادي الرياضية فتح أبوابها في هونغ كونغ.

وفي مصر كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صادق على سلسلة تعديلات لقانون حال الطوارىء تساهم في توسيع صلاحياته.

وفي الأثناء يستمر الجميع في التأقلم على طريقته مع كوفيد-19: زواج على الانترنت في الهند ويشكو المكسيكيون من النقص في الجعة وبائعو الدراجات الهوائية في باريس يتوقعون أرباحا هائلة.

ويسعى الأوروبيون إلى ملء الفراغ المفروض بسبب العزل بتربية الدواجن. ووجدوا في ذلك هواية جديدة: هناك من "يخشى من النقص في المواد الغذائية" ومن "يريد قن دجاج" ومن يسعى "لتسلية الأولاد". ويقول زوجان يقومان بتربية الدواجن في منطقة بروكسل "أنه جنون".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك